Şcoala a venit cu un test şi pentru părinţi. Testul răbdării, al relaxării. Iar asta pentru că un studiu recent arată cum pregătirile pentru noul an aduc pentru cei mari mai mult stres decât bucurie.

Mai bine de jumătate dintre cei care au fost chestionați au spus ca resimt un stres odată cu apropierea anului şcolar, mai excat 57 la sută. Mamele fiind în proporție mai mare decât taţii. Doar, 33% dintre părinți se declară relaxați, şi aici vorbim în special despre cei care au venituri de peste 7.000 lei, potrivit studiului.

Pregătirea copiilor pentru şcoală este un efort financiar însemnat, pentru multe familii. 54 la sută dintre părinţi consideră că aceste costuri reprezintă o parte semnificativă din venitul lunar, iar 52% spun că acestea au dus la amânarea altor cheltuieli. Mai mult, 45% afirmă că sunt greu de acoperit din venitul lunar iar 43% au fost nevoiți să apeleze la economii sau împrumuturi.

Pentru a face faţă mai ușor cheltuielilor specifice noului an şcolar, părinţii şi-au făcut anumite strategii, cum ar fi: 55 la sută au luat doar strictul necesar, 43 la sută s-au îndreptat spre produsele aflate la promoţii sau au folosit cardurile de fidelitate, 29 la sută au declarat că vor reutiliza din rechizitele şi hainele din anii anteriori, iar 25 la sută s-au orientat către mărcile proprii sau brandurile mai accesibile.

Articolul continuă după reclamă

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei Credeți că mâncarea gătită acasă va fi înlocuită de livrările rapide? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰