Cum explică Ciprian Șerban, fostul ministru al Transporturilor, scumpirea biletelor la metrou: "Ghinion"

"Ghinion, cum ar spune un clasic în viață", a fost răspunsul fostului ministru PSD al Transporturilor, Ciprian Șerban, întrebat de ce a aprobat, la final de mandat, majorarea tarifelor la metrou. Acesta susține că decizia a venit "la pachet" cu obligațiile administrative ale funcției, explicând că nu putea evita semnarea documentului, care, spune el, a parcurs toate etapele din cadrul ministerului.

"Ghinion, cum ar spune un clasic în viaţă. Ghinionul meu, că e pe finalul meu de mandat", a afirmat fostul ministru, întrebat de ce a semnat ordinul în ultimele zile în funcție.

"Acel ordin a ajuns la mapă, era o chestie penibilă sau un joc politic, nu ştiu cum să-l cataloghez, să las să semneze următorul, că eu oricum plec. Nu! A ajuns acel ordin, trebuia semnat, l-am semnat pur şi simplu. Mi-aş fi dorit să nu ajungem în aceats situaţie, să trebuiască să creştem acele preţuri la Metrorex, dar să să ştiţi că a fost asumat, după toate discuţiile cu premierul, încă de anul trecut şi a fost o condiţie pentru avizarea bugetului, a fost chiar o condiţie inclusă în planul de redresare al companiei Metrorex", a explicat ministrul demisionar al Transporturilor.

Ciprian Şerban consideră că Metrorex este "subfinanţat”, în condiţiile majorărilor tarifelor la energia electrică, arătând că, dacă ar fi avut subvenţii din partea Guvernului, nu s-ar fi ajuns la majorarea preţurilor.

"Totul se putea rezolva cu subvenţie de la stat, dar subvenţiile de la stat nu au fost niciodată, şi anul trecut şi anul acesta cu atât mai mult, la nivelul nevoilor companiei", subliniază ministrul.

El spune că a trimis Corpul de Control la Metrorex, pentru că, în opinia sa, compania are "cheltuieli nejustificate".

Ordinul ministrului Transporturilor privind scumpirea călătoriei cu metroul a fost publicat în Monitorul Oficial, noile preţuri urmând să se aplice der la 1 mai. Ca urmare a noii decizii, preţul unei călătorii creşte de la 5 la 7 lei, iar cel al unui abonament lunar, de la 100, la 140 de lei.

Denisa Vladislav

