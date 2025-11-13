Străinii care muncesc în România trimit acasă sume record. În primele șase luni, aproape un miliard de euro a ieşit din ţară, cu aproape un sfert mai mult decât anul trecut. Ţara noastră atrage tot mai mulți angajați din Asia, plătiți modest, dar și expați din țări dezvoltate, specialiști, manageri și antreprenori cu venituri ridicate.

Câte mii de lei trimit acasă, lună de lună, angajaţii nepalezi din România

Pe șantiere, în restaurante sau în depozite, întâlnim tot mai mulţi muncitori veniţi din Asia. Fiecare trimite acasa, lunar, mii de lei. În prima jumătate a anului, sumele livrate din România în Nepal s-au dublat.

Reporter: Cam cât le trimiteţi într-o lună?

Lucrător nepalez: În jur de 3.000 de RON.

Nepalezii sunt cea mai numeroasă comunitate de muncitori extracomunitari, angajați în construcții, hoteluri, restaurante și logistică. Domenii în care firmele nu mai găsesc lucrători autohntoni.

"Din studiile noastre am observat că aceştia trimit undeva la 85% din salariu în ţara de origine, ei reuşind cumva cu ajutorul alocaţiei de hrană şi pentru că angajatorii le plătesc chiria să se întreţină cu o sumă destul de mică în România" a explicat vicepreşedintele POFM, Corina Constantin.

Guvernul vrea să acorde cu 10.000 mai puţine permise de muncă pentru străini din 2026

Guvernul vrea, însă, să acorde anul viitor cu 10.000 mai puține permise de muncă pentru străini, deși companiile cer tocmai invers. Măsura ar fi menită să facă loc pe piața muncii bugetarilor care își vor pierde locurile de muncă în urma măsurilor de austeritate.

"Marea majoritate a lucrătorilor din sectorul public sunt lucrători cu anumite calificări, cu studii superioare. Este exclus să creadă cineva că se vor angaja pe posturile pe care le cer angajatorii din sectorul privat. Au nevoie de foarte multă forţă de muncă necalificată" a explicat preşedintele Blocului Naţional BNS, Dumitru Costin.

Ce alţi muncitori străini în România trimit bani acasă

"Pe lângă muncitorii veniți din Asia, și expații din țări bogate trimit bani serioși acasă. Britanicii sunt pe primul loc, cu 234 de milioane de euro, în primele șase luni. După ei vin germanii și italienii. În total, străinii care muncesc în România au trimis aproape un miliard de euro în primul semestru din acest an" a explicat reporterul Observator Georgiana Pocol.

"Avem câteva mii de companii cu capital mixt, româno-german. Dacă ne uităm la Braşov, Timişoara, Bucureşti, vedem tot mai mulţi cetăţeni germani care activează in Romania. Isi trimit banii in conturile lor din Germania" a explicat profesorul de economie Tănase Stamule.

Românii plecați la muncă în străinătate au trimis peste 2 miliarde de euro în primele șase luni ale anului, cu 15 la sută mai puţin decât în aceeaşi perioadă a anului trecut.

