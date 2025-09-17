Câte zile pierd şoferii şi pietonii în aglomeraţia din Bucureşti. Oraşele de la polul opus

Îmbătrânim în trafic! O confirmă şi studiile, iar cel mai mare ghinion îl au locuitorii Capitalei.

În București, fie că eşti şofer sau pasager, pierzi aproape două săptămâni din viaţă blocat în aglomeraţie. Şi asta pentru că traficul cu probleme nu mai are nici măcar oră fixă. Acum, inclusiv la prânz, eşti condamnat să stai bară la bară.

Drumuri care ar trebui să dureze 15 minute se transformă în ore, zi de zi. Mai ales în zonele blocate şi de lucrări. Prizonieri la volan sunt în special locuitorii din oraşele mari. Şi în Timişoara, Cluj-Napoca sau Iaşi se pierd zilnic ore bune în trafic.

La polul opus, cei mai relaxaţi par a fi şoferii din Reşiţa, Giurgiu, Călăraşi sau Brăila. Şi aici se pierd zile întregi în trafic, dar totuşi de patru ori mai puţin decât în Bucureşti. În medie 3 - 4 zile pe an.

Articolul continuă după reclamă

Nu mai există noţiunea de oră de vârf. Oraşele mari sunt blocate non-stop. Drumurile scurte spre şcoală sau magazine, programul flexibil al angajaţilor, curieratul şi mai ales livrările de mâncare - toate adunate sufocă traficul chiar şi atunci când ne-am aştepta să fie măcar puţin mai lejer.

Pentru că problema nu poate fi rezolvată, nu ne rămâne decât să vă dăm câteva sfaturi să evitaţi nervii şi anxietatea. Plecaţi mai devreme de acasă, verificaţi ruta înainte şi încercaţi să evitaţi blocajele, ascultaţi un podcast să nu simţiţi presiunea drumului şi cel mai important - conduceţi cu mult calm.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu programul pilot pentru elevii de clasa a 12-a? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰