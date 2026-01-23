Căutările tânărului britanic de 18 ani, dispărut în urmă cu două luni în Munţi Bucegi, par tot mai deşarte. Cu multă durere, familia a transmis un mesaj emoţionant prin intermediul clubului sportiv din care făcea parte George. Deşi nu îşi iau adio oficial de la tânăr, apropiaţii cer ca povestea lui să fie dusă mai departe.

Mesajul a fost postat de membrii familiei pe pagina de Facebook a clubului de rugby la care juca George, tânărul în vârstă de 18 ani dispărut în Masivul Bucegi, un club de rugby din Newport, Marea Britanie.

Cum sună mesajul celor dragi

În acest mesaj se menționează: "E crud dincolo de orice că George este acum pierdut pentru noi."

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, membrii familiei spun: "Când munții care l-au luat vor fi gata să-l lase, George va fi găsit și îl vom aduce acasă pentru a-i spune la revedere."

Aceste căutări sunt suspendate din cauza riscului prea mare pentru membrii echipelor de căutare. Salvamont Brașov a postat recent un mesaj în care reamintea tuturor faptul că aceste căutări nu pot fi făcute în acest moment în condiții de siguranță pentru salvamontiști, pentru jandarmi, pentru voluntari, pentru toți cei implicați în acțiunea de căutare a tânărului în vârstă de 18 ani, din cauza cantității foarte mari de zăpadă căzută în acea zonă a Masivului Bucegi și din cauza pericolului iminent de avalanșă.

Căutările, suspendate din cauza riscurilor pentru echipa de căutare

Salvamont Brașov susține că aceste căutări vor fi reluate imediat ce condițiile din teren vor permite acest lucru, astfel încât intervențiile să se desfășoare în siguranță pentru salvatori și pentru toți cei care se luptă să-l găsească pe George în Masivul Bucegi.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare justificată majorarea tarifelor STB? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰