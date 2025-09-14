Căutat internaţional, depistat pe o stradă din Gorj

Un bărbat de 57 de ani, din județul Dolj, urmărit internațional în baza unui mandat european de arestare pentru infracțiuni contra persoanei, a fost prins în trafic pe raza județului Gorj.

Bărbatul a fost depistat vineri în timp ce conducea un autoturism pe DN 67, în localitatea Bumbești Pițic. În urma verificărilor polițiștii au stabilit că acesta era căutat la nivel european pentru infracțiuni contra persoanei.

Bărbatul a fost condus la sediul IPJ Gorj de unde a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar Curtea de Apel Craiova a decis plasarea bărbatului sub control judiciar pentru o perioadă de 30 de zile.

