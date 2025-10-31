Antena Meniu Search
O crimă cumplită a ieşit la lumină, cu ajutorul unei copile de doar 12 ani. O femeie de 83 de ani ar fi fost omorâtă de iubita celui care o îngrijea în schimbul înţelegerii că-i va moşteni apartamentul şi bunurile. Deşi medicii au catalogat iniţial moartea bătrânei drept naturală, fiica bărbatului, în vârstă de 12 ani, care locuia în aceeaşi casă, i-a mărturisit tatălui că a auzit nişte zgomote suspecte. Procurorii au reţinut-o pe suspectă, iar astăzi bătrâna este exhumată pentru a se stabili exact cauza morţii.

de Denisa Dicu

la 31.10.2025 , 16:07

Femeia de 35 de ani a mărturisit în faţa anchetatorilor faptul că a ucis-o pe bătrâna de 83 de ani pentru că voia ca iubitul ei să rămână cu apartamentul şi cu bunurile vârstnicei, după moartea ei. Acest lucru prevedea chiar contractul pe care bărbatul l-a încheiat cu victima pe care o îngrijea de opt ani.

A ucis pentru o casă

Aceasta a fost înmormântată la cimitirul Sf. Gheorghe din Pantelimon, iar anchetatorii au venit pentru a face deshumarea cadavrului pentru a recolta probe biologice ce vor fi analizate de legiştii care trebuie să stabilească adevărata cauză a morţii. Procurorii spun că femeie de 83 de ani a fost ucisă în noaptea de 16 spre 17 octombrie de femeia de 35 de ani care i-a oferit o băutură care conţinea vin, cafea, medicamente, săpun lichid. Şi de parcă nu era suficient, a sufocat-o folosind o pernă.

Cum victima era cunoscută cu mai multe probleme medicale, ambulanţierul a constatat că decesul a avut loc ca urmare a unei morţi naturale. În casă, mai era fiica iubitului femeii, care i-a spus tatălui ei că a auzit sunete ciudate. Bărbatul s-a dus la poliţie, care a reţinut-o pe femeia de 35 de ani. Ea este acuzată de omor calificat şi a fost prezentată în faţa magistraţilor cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. 

Denisa Dicu
Denisa Dicu Like

Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag.

crima pantelimon crima mascata ilfov
