Crimă înfiorătoare descoperită la două săptămâni după înmormântarea victimei în oraşul Pantelimon! O bătrână de 83 de ani a fost otrăvită şi sufocată de o femeie de 35 de ani. Victima avea contract cu iubitul individei ca la sfârşitul vieţii să-i lase casa şi banii. O fetiţă de 12 ani a fost cea care a dezvăluit totul.

Femeia de 35 de ani i-a preparat bătrânei un cocktail otrăvitor - din pastile, alcool şi săpun lichid, spun surse din anchetă. Cum bătrâna a rezistat, a mers mai departe şi a sufocat o. Nimeni nu a bănuit însă nimic.

O mărturie neașteptată a schimbat totul

Crima înfiorătoare a avut loc în urmă cu 2 săptămâni. Bătrâna a fost în acest timp înmormântată. Nimeni nu ar fi aflat ce s a întâmplat dacă o fetiţă de 12 ani nu i-ar fi spus tatălui său că a auzit zgomote ciudate în camera femeii de 83 de ani în noaptea morţii. Bărbatul care avea contract de rentă viageră cu bătrâna a pus cap la cap totul şi şi-a dat seama că partenera lui de viaţă a pus la cale planul diabolic. A mers să o denunţe.

"Nu s-a plâns niciodată! Era foarte bine îngrijită. Oameni cum se cade. Şi Vali om de nota 10", a povestit una dintre vecinele bătrânei decedate.

La audieri, femeia a mărturisit totul - a ucis-o pentru locuinţă.

"Este clar că avem de-a face cu un om cu o gândire rudimentară, un om care nu ştia ce să facă şi atunci a combinat mai multe variante pe care le avea în cap. Când a văzut că varianta aleasă nu este eficientă, a apelat la asfixiere", a declarat Dan Antonescu, criminolog.

Bărbatul o îngrijea pe bătrână de 8 ani. O cunoscuse pe actuala parteneră în urmă cu numai două luni. După denunţ, poliţiştii au fost nevoiţi să dezgroape trupul bătrânei.

Polițiștii nu le-au permis oamenilor să intre în cimitir până la finalizarea exhumării. Anchetatorii au recoltat probe biologice ce vor fi examinate de medicii legişti pentru a stabili cauza morţii.

Mandat de arestare pentru 30 de zile

"Femeia de 35 de ani,sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor calificat, a fost prezentată în fața unui judecător de drepturi și libertăți, cu propunere, pe numele acesteia fiind emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile", a precizat Andreea-Elena Balaş, purtător de cuvânt IPJ Ilfov.

"E un pic… (n.n nebună) pentru că, şi dacă rămânea casa, rămânea pe numele lui şi a copiilor lui, deci nicidecum ea care era oarecum parvenită acolo", a explicat un vecin.

Denunţătorul va rămâne cu apartamentul, asta dacă testamentul nu va fi atacat în instanţă. Bătrâna are o fiică, care suferă de sindromul down. Bărbatul s-a angajat prin contract să aibă grijă şi de fată.

