Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Crimă rezolvată cu ajutorul unei fetiţe de 12 ani. Bătrână, otrăvită de o tânără pentru locuinţă

Crimă înfiorătoare descoperită la două săptămâni după înmormântarea victimei în oraşul Pantelimon! O bătrână de 83 de ani a fost otrăvită şi sufocată de o femeie de 35 de ani. Victima avea contract cu iubitul individei ca la sfârşitul vieţii să-i lase casa şi banii. O fetiţă de 12 ani a fost cea care a dezvăluit totul.

de Redactia Observator

la 31.10.2025 , 19:32

Femeia de 35 de ani i-a preparat bătrânei un cocktail otrăvitor - din pastile, alcool şi săpun lichid, spun surse din anchetă. Cum bătrâna a rezistat, a mers mai departe şi a sufocat o. Nimeni nu a bănuit însă nimic.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

O mărturie neașteptată a schimbat totul

Articolul continuă după reclamă

Crima înfiorătoare a avut loc în urmă cu 2 săptămâni. Bătrâna a fost în acest timp înmormântată. Nimeni nu ar fi aflat ce s a întâmplat dacă o fetiţă de 12 ani nu i-ar fi spus tatălui său că a auzit zgomote ciudate în camera femeii de 83 de ani în noaptea morţii. Bărbatul care avea contract de rentă viageră cu bătrâna a pus cap la cap totul şi şi-a dat seama că partenera lui de viaţă a pus la cale planul diabolic. A mers să o denunţe.

"Nu s-a plâns niciodată! Era foarte bine îngrijită. Oameni cum se cade. Şi Vali om de nota 10", a povestit una dintre vecinele bătrânei decedate.

La audieri, femeia a mărturisit totul - a ucis-o pentru locuinţă.

Femeia a mărturisit totul

"Este clar că avem de-a face cu un om cu o gândire rudimentară, un om care nu ştia ce să facă şi atunci a combinat mai multe variante pe care le avea în cap. Când a văzut că varianta aleasă nu este eficientă, a apelat la asfixiere", a declarat Dan Antonescu, criminolog.

Bărbatul o îngrijea pe bătrână de 8 ani. O cunoscuse pe actuala parteneră în urmă cu numai două luni. După denunţ, poliţiştii au fost nevoiţi să dezgroape trupul bătrânei.

Polițiștii nu le-au permis oamenilor să intre în cimitir până la finalizarea exhumării. Anchetatorii au recoltat probe biologice ce vor fi examinate de medicii legişti pentru a stabili cauza morţii.

Mandat de arestare pentru 30 de zile

"Femeia de 35 de ani,sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor calificat, a fost prezentată în fața unui judecător de drepturi și libertăți, cu propunere, pe numele acesteia fiind emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile", a precizat Andreea-Elena Balaş, purtător de cuvânt IPJ Ilfov.

"E un pic… (n.n nebună) pentru că, şi dacă rămânea casa, rămânea pe numele lui şi a copiilor lui, deci nicidecum ea care era oarecum parvenită acolo", a explicat un vecin.

Denunţătorul va rămâne cu apartamentul, asta dacă testamentul nu va fi atacat în instanţă. Bătrâna are o fiică, care suferă de sindromul down. Bărbatul s-a angajat prin contract să aibă grijă şi de fată.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

crima pantelimon crima mascata ilfov
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac a făcut marele anunţ! “Trebuie să termin asta până vara viitoare”. Sute de mii de români au motive de bucurie
Ion Ţiriac a făcut marele anunţ! &#8220;Trebuie să termin asta până vara viitoare&#8221;. Sute de mii de români au motive de bucurie
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
„Primești ce meriți”. Un tânăr intrat în comă după un accident s-a trezit doar pentru a spune ce s-a întâmplat, de fapt. Apoi a murit
„Primești ce meriți”. Un tânăr intrat în comă după un accident s-a trezit doar pentru a spune ce s-a întâmplat, de fapt. Apoi a murit
Comentarii


Întrebarea zilei
Săriţi peste micul dejun?
Observator » Evenimente » Crimă rezolvată cu ajutorul unei fetiţe de 12 ani. Bătrână, otrăvită de o tânără pentru locuinţă