Premieră în România! De azi, Cluj-Napoca a devenit primul oraş din ţară care a interzis fumatul şi în locurile publice exterioare. Fumătorii trebuie să se abţină în parcuri, baze sportive și stații de autobuz, altfel riscă amenzi de până la 500 de lei. Regula se aplică şi în cazul celor care folosesc dispozitive electronice.

De azi, fumătorii din Cluj Napoca trebuie să fie foarte atenţi unde îşi aprind ţigara.

"O idee foarte bună. Prietenul meu este fumător şi mă deranjeaz fumul de tigară, mai ales în parcuri. De obicei, vin aici să mă relaxez, la aer curat", spune o tânără.

Interzicerea fumatului vine cu resposabilităţi nu doar pentru fumători, ci şi pentru autorităţi. După modelul aeroporturilor, în parcuri şi bazele sportive trebuie amenajate spaţii speciale dedicate fumătorilor. Marcate corespunzător şi amplasate în aşa fel încât să nu îi deranjeze pe nefumători.

Locuri speciale de fumat

"Sunt peste 420 de spaţii care sunt semnalizate corespunzător, aşa că cei care vor să fumeze au locuri special amenajate pentru asta", a declarat Dan Tarcea, viceprimar Cluj.

"E foarte bine. Suntem obligaţi, cei care nu fumăm să inhalăm, să fumăm pasiv. Sunt copii aici. Învaţă de la alţii. Să se abţină!", spune un nefumător.

Nici ţigările electronice nu fac excepţie. "Am luat această decizie pentru a avea un aer mai curat, pentru a fi un exemplu, şi, nu în ultimul rând, pentru a proteja tânăra generaţie. Discutăm de excepţii: evenimentele publice care sunt făcute cu acordul institutuţiilor statului", a declarat Dan Tarcea, viceprimar Cluj.

Aproximativ 12.000 de români sunt diagnosticaţi anual cu cancer pulmonar, iar fumatul este una dintre cauzele principale. Există consecinţe şi în cazul celor care fumează pasiv.

"Efectele sunt absolut identice ca fumatul normal. Este o boală care se numeşete BPOC ca un fel de astm bronşic al fumătorului. Numai că este o boală urâtă, care duce la invaliditate şi este legată aproape exclusiv de fumat", a declarat Dr Bogdan Mincu - medic pneumolog.

În străinătate, există de mult astlfel de măsuri. Malta, Italia, Irlanda, Suedia și Finlanda conduc topul țărilor din Uniunea Europeană cu cele mai stricte reguli anti-fumat. Nu se fumează nici pe stradă, nici la terase, nici în parcuri.

