Cluj Napoca este primul oraş din România care interzice fumatul în spaţiile publice. Măsura, care a intrat în vigoare de astăzi, este inspirată din Italia. Şi autorităţile din oraşul Milano au adoptat o politică similară.

Cluj, primul oraş din România care interzice fumatul în spaţiile publice. De astăzi, clujenii riscă amenzi - FOTO: Alex Prunean

Fumatul este de astăzi interzis în spaţiile publice din oraşul Cluj Napoca. Locuitorii care nu respectă această nouă măsură riscă sancţiuni. Poliţiştii locali vor fi cei care se vor asigura că această regulă este respectată.

Cluj, primul oraş care ia această măsură

Cluj Napoca este primul oraş din România care copiază practic o decizie luată de autorităţile italiene din Milano. Oficial, de astăzi clujenii nu mai pot fuma în staţiile de transport în comun, în parcuri ori baze sportive. Şi nu sunt vizate doar tigările "clasice", dar şi dispozitivele care funcţionează cu tutun încălzit, dar şi cele electronice.

Amenzi între 100 şi 500 lei

Potrivit noului regulament local, persoanele care nu vor respecta această regulă vor putea fi sanţionate de agenţii Poliţiei Locale cu sume cuprinse între 100 şi 500 de lei.

De asemenea, autorităţile locale şi-au luat angajamentul de amonta panouri în toate locurile din oraş unde fumatul a devenit interzis.

Reguli noi şi pentru Untold ori Jazz în the Park

Regula anti-fumat se va aplica fără excepţie şi în cazul unor evenimente majore care se desfăşoară în oraş, cum sunt festivalurile Untold ori Jazz in the Park.

Organizatorii acestora vor fi de acum obligaţi să delimiteze zonele speciale pentru fumători de cele pentru nefumători.

Clujul, ca Milano

Scopul acestei iniţiative, spun autorităţile locale, este de a reduce expunerea cetăţenilor la "fumatul pasiv", dar şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în spaţiile publice.

Primarul Emil Boc spune că "este o măsură în ton cu oraşele europene moderne". "Ne dorim ca spaţiile publice să fie cu adevărat pentru toţi. Curate, civilizate şi sigure", mai spune acesta.

Din 1 ianuarie 2025, fumatul este interzis pe străzile oraşului Milano, iar fumătorii au obligaţia să stea la cel putin 10 metri de alte persoane atunci când fumează într-un loc public.

