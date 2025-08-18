Nu doar salvamarii au fost în alertă pe litoral, ci şi poliţiştii. Când nu merge cu vorba bună, aceştia trec la sancţiuni.

Există o lege şi pentru cei care intră în apă atunci când este arborat steagul roşu. Este vorba despre o hotărâre de Guvern din 2007 şi care prevede amenzi de la 500 până la 1.000 de lei pentru persoanele care nu respectă această interdicţie.

În weekend, poliţiştii au aplicat mai multe avertismente şi o singură amendă de 1.000 de lei. Oamenii sunt sancţionaţi şi atunci când devin recalcitranţi cu amenzi între 200 şi 1.000 de lei.

Avem şi obligaţii atunci când venim la plajă:

Respectarea steagurilor arborate;

Să nu înotăm mai departe de geamandură;

Să nu intrăm în apă în zone periculoase.

Turiştii spun însă că vacanţa lor nu ar fi completă dacă nu ar intra în apă, aşa că îşi riscă viaţa şi atunci când sunt steaguri arborate, cu gândul că lor nu li se poate întâmpla nimic. Doar sâmbătă, trei bărbaţi au murit pe litoralul românesc după ce au ignorat steagurile roşii.

