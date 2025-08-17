Şir de tragedii pe litoral, unde ieri a fost steag roşu. Un turist de 35 de ani s-a înecat la Jupiter, după ce s-a aruncat în marea agitată crezând că un copil luat de valuri este fiul său. Scenariul negru s-a reptat ieri şi în Saturn şi Olimp.

Zeci de turişti au format un lanţ uman impresionant pentru a-l salva din valurile mari pe tatăl care sărise disperat în mare. "Ne-am pus toţi mână de la mână să ne ţinem, ca să putem să-l tragem, să-l aducem încoace", spune un martor. Bărbatul din Bucureşti venise la mare cu soţia şi cei doi copii. A văzut că doi adolescenţi erau în pericol să se înece şi a crezut că unul dintre ei este fiul său. Nu a mai contat că era steag roşu, a sărit în valuri după el.

După ce l-au adus la mal pe turist, salvamarii au chemat elicopterul SMURD. Din păcate, bărbatul a fost declarat mort după o oră de resuscitare. Adolescenţii care l-au făcut să sară în valuri au fost salvaţi în ultima clipă. Tragedia din Jupiter s-a repetat şi la Olimp. Un bărbat de 50 de ani, angajat la ASSMB, a murit după ce a intrat în mare, deşi era arbotat steagul roşu. "Sunaţi la 112! E sunat, e sunat! Te rog, respiră! Te rog!", spun martorii.

Alţi doi turişti au fost scoşi la limită din mare - unul la Neptun, iar altul, la Eforie Nord. Pentru salvamari, a fost cea mai grea zi a sezonului. "Nu putem să-i stăpânim, efectiv. Fluierul nu-l mai ascultă", spune un salvamar. Steagul roşu a fost arborat pe aproape tot litoralul. Mii de oameni au continuat să ignore avertismentul şi după ce au primit a doua şansă. Doar ieri, în Sudul litoralului, trei bărbați au murit, iar alte patru persoane, dintre care doi copii, au fost la un pas să se înece în apele mării.

