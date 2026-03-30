Video Ce este şi când ar putea fi introdus Portofelul European pentru Identitate Digitală

Nu doar cardul, ci și buletinul, permisul sau chiar semnătura ar putea sta în telefon. Asta pentru că România se pregătește să introducă aşa numitul Portofel European pentru Identitate Digitală. O aplicație care ar putea schimba complet modul în care ne legitimăm și interacționăm cu instituțiile.

de Bogdan Dinu

la 30.03.2026 , 13:45

Odată cu introducerea portofelului digital european, actul de identitate, permisul de conducere, dar și alte documente importante vor fi disponibile direct pe telefonul mobil, într-o aplicație special creată pentru acest scop.

Este o aplicație la care se lucrează în prezent. Autoritățile statului, inclusiv Ministerul Digitalizării, pregătesc implementarea acestui sistem până la finalul anului, în contextul unei schimbări obligatorii la nivelul Uniunii Europene până la sfârșitul lui 2026.

Asta înseamnă că, inclusiv în trafic, atunci când veți fi oprit de un polițist rutier și vi se va cere permisul de conducere, veți putea să prezentați pur și simplu un cod QR, care va avea aceeași valoare juridică precum permisul fizic pe care îl aveți în prezent în portofel.

Articolul continuă după reclamă
Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Consideraţi că datele voastre sunt în siguranţă într-un portofel digital?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.