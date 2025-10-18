Ce s-a întâmplat după ce un paznic şi-a pierdut arma şi muniţia, care au ajuns în mâinile a doi tineri

Un paznic de vânătoare din judeţul Dâmboviţa a pierdut pistolul de serviciu şi muniţia, arma fiind găsită de doi tineri care nu au anunţat autorităţile. În cele din urmă, după ce bărbatul a anunţat Poliţia, pistolul şi muniţia au fost găsite, paznicul fiind amendat cu 10.000 de lei şi ridicându-i-se dreptul de a purta armă.

Poliţişti, jandarmi, pompieri şi vânători s-au mobilizat, în judeţul Dâmboviţa, după ce un paznic de vânătoare a pierdut pistolul de serviciu şi muniţia aferentă acestuia.

Bărbatul, în vârstă de 44 de ani, domiciliat în comuna Valea Lungă, a anunţat Poliţia în seara zilei de joi, 16 octombrie, în jurul orei 23:20, despre faptul că în dimineaţa aceleiaşi zile a ieşit din serviciul de pază şi s-a deplasat cu arma de serviciu la adresa de domiciliu, seara, în jurul orei 20:00 constatând că pistolul şi cartuşele lipsesc.

"Ajutat de alte persoane, din localitate, a efectuat activităţi de căutare în zona adresei de domiciliu. Totodată, poliţiştii s-au alăturat activităţilor de căutare şi au beneficiat de sprijinul poliţiştilor de la Penitenciarul Mărgineni, jandarmi, pompieri şi reprezentanţi ai Asociaţiei de Vânătoare. Pe parcursul zilei de ieri, 17 octombrie a.c., în urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat faptul că pistolul şi muniţia pierdute au fost identificate la data de 16 octombrie, în jurul orei 15:00, de către doi tineri, de 18 şi 28 de ani, ce s-au deplasat în oraşul Fieni. Astfel, arma şi muniţia au fost recuperate, urmând a fi supuse unei constatări tehnico-ştiinţifice balistice", informează, sâmbătă, oficialii Poliţiei judeţene Dâmboviţa.

În urma incidentului poliţiştii au întocmit un dosar penal care vizează comiterea infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. În plus, paznicul de vânătoare a fost amendat contravenţional cu 10.000 lei, iar ca măsură complementară poliţiştii au dispus anularea dreptului de deţinere, port şi folosire arme, aşa cum prevede legea.

Poliţiştii amintesc că, potrivit legislaţiei, persoana care găseşte o armă militară, o armă letală, o armă neletală ori muniţii sau care ia la cunoştinţă despre existenţa unei arme militare, a unei arme letale, a unei arme neletale ori a muniţiilor deţinute ilegal, pierdute sau abandonate este obligată să anunţe de îndată cel mai apropiat organ de poliţie.

