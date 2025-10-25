Peste o mie de pisici, din zeci de țări, se întrec în Capitală pentru titlul de cea mai frumoasă felină din lume. De la rasele spectaculoase Maine Coon și Sphynx, până la elegantele British Shorthair sau Persane, toate au fost admirate şi au vrăjit juriul doar cu o privire.

Cu blana pufoasă, atent pieptănată, urechile ascuțite și dichisite, pisici din toată lumea s-au dat în spectacol.

„Normal, am venit să vedem alte exemplare, să îi luăm diverse accesorii și pisicuței de acasă. Este o treabă de familie. În momentul de față avem vreo 13 sau 14 pisici". "Este cel mai blând animal cu care am avut de-a face", spun vizitatorii.

După ce s-au scăldat în admirație, felinele au trecut la jurizare.

"Lângă noi avem doi dintre marii câștigători de astăzi. S-au calificat pentru marea finală de mâine, deci ei vor fi pe podiumul mondial mâine". "Rasa se numește Ragdoll, adică „păpușa de cârpă” în traducere, din cauza caracteristicilor fizice deosebite. Are o blăniță cu structură de blană de iepure, extrem de moale și pufoasă", spun crescătorii.

Campionatul Mondial de Frumusețe Felină din Bucureşti

Fiecare exemplar este evaluat de arbitri internaționali după criterii stricte.

"Sunt din Estonia, din capitala Estoniei, orașul Tallinn. În România, sunt aici pentru jurizare. Putem puncta fiecare aspect, deoarece avem puncte pentru textura blănii, unele puncte merg către culoarea ochilor. Dar, per ansamblu, observăm echilibrul, iar temperamentul este, de asemenea, foarte important", spune un membru al juriului.

La campionat au participat peste 1000 de feline, vorbim de peste 200 de rase din toate colțurile lumii. Și vizitatori au fost, bineînțeles, pe măsură. Peste 10.000 de persoane au venit să facă poze cu ele, să le admire și să ceară sfaturi de la crescători.

"Sunt foarte buni crescătorii români. Într-un timp relativ scurt – federația noastră are doar vreo 20 de ani – au început deja să se afirme și să obțină rezultate internaționale impresionante, cu exemplare născute și crescute aici. Întotdeauna, în cadrul concursurilor pe care le organizăm, oferim un spațiu și pisicilor de casă, care sunt colectate de pe stradă de asociații, vaccinate și sterilizate​", a declarat Adrian Alexandru Drăgoț, organizator eveniment.

"Pe Spark l-am găsit aproape mort. Era să calc pe el. A fost hrănit doar prin perfuzii, la 15 minute, timp de 3 zile, și mi l-au dat acasă așa, semi-ok", a declarat jurnalista Sonia Simionov.

Sigur, toate pisicile sunt frumoase, dar sunt unele rase... îți vine să le iei pe toate acasă. În loc de a lua o pisică de rasă, pe care o poate cumpăra oricine, s-ar putea să găsești un astfel de ghemotoc care are mult mai multă nevoie de iubire.

Campionatul Mondial de Frumusețe Felină se desfășoară weekendul acesta la Romexpo.

