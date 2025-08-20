Să ieși de pe un drum comunal direct pe E85, numit şi "drumul morţii", fără sens giratoriu, fără bandă de accelerare, fără semne de circulaţie este ca și cum ai juca ruleta rusească. Se întâmplă în judeţul Suceava, la Ipoteşti, unde 7.000 de şoferi îşi riscă zilnic viaţa din cauza unei intesecţii neamenajate. Teoretic, drumul este în lucru. Pactic, singurii care trec pe acolo sunt şoferii, pe care nu îi avertizează nimeni să întoarcă. Aşa că este folosit drept scurtătură. Am cerut şi noi explicaţii de la reponsabili şi am fost trimişi de la o instituţie la alta.

Pe unul dintre cele mai circulate drumuri europene, E85, numit şi "drumul morţii", o intersecţie neamenajată cu un drum comunal este o adevărată capcană pentru şoferi.

"Ieşind de pe un drum comuncal, făcând viraj la stânga, intrând pe un drum european, e un mare pericol de coliziune. În momentul în care ai ieşit de pe drumul comunal la stânga ai blocat europeanul, şi pe o bandă şi pe cealaltă. Plus că viteza este foarte mare" a explicat instructorul auto Constantin Alecsa.

Autorităţile locale au asfaltat drumul comunal doar până într-un punct, iar intersecţia a rămas în aer.

Deşi, în acte, drumul este în lucru, în practică, niciun panou nu informează conductorii auto că ar fi închis. Aşa că şoferii îl folosesc zilnic.

"De cele mai multe ori, când şoferii virază la stânga de pe drumul european spre Ipoteşti, şoseaua se aglomerează în acest punct. Mai mult, există riscul formării unui blocaj dacă circulaţia este intensă pe ambele sensuri ale drumului naţional" a explicat reporterul Observator Angela Bertea.

Primăria dă vina pe oameni şi pe lipsa fondurilor

Până şi primăria recunoaşte că au fost mai multe accidente în zonă, însă dă vina pe oameni. Pentru orice altceva, se găsesc scuze în birocraţie şi finanţare.

"Care vine din Suceava încurcă tare. Intersecţia este foarte importantă nu doar pentru comuna Ipoteşti. Vin şi multe tiruri. Merg şi cu peste 100 la oră" a spus Dumitru Gulei, primarul comunei Ipotești.

Teoretic, Primăria ar trebui să se ocupe de construirera unei intersecţii. Practic, nu are suficiente fonduri şi aşteaptă ca Direcţia de Drumuri şi Poduri să rezolve problema. Cei de la direcţia regională, în schimb, spun că nu este responsabilitatea lor.

Amenajarea intersecţiei ar costa aproape 1.5 milioane de euro

"Este in administrarea autorităţilor locale. Amenajarea intersecţiei trebuie făcută de cei care solicită, respectiv de cei de la drumul comunal. Este proprietatea dumnealor, în administrarea dumnealor. Să vină la mine cu proiect, să propună, să le dăm aviz" a spus Ovidiu Laicu, directorul DRDP Iaşi.

Zilnic, 7.000 de maşini trec prin zonă. Autoritățile locale estimează că amenajarea intersecției le-ar costa aproape 1,5 milioane de euro.

