Cel puțin 100 de români care vor să facă țara mai bună, reuniți într-un album al Fundației Dan Voiculescu

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a lansat albumul "Personalitățile anului din România", un proiect care aduce în atenția publicului 100 de oameni ale căror realizări au un impact direct asupra progresului național. Volumul marchează extinderea campaniei "100 de tineri pentru dezvoltarea României" și continuă ideea de a recunoaște excelența românească, indiferent de vârstă sau domeniu.

Cel puțin 100 de români care vor o țară mai bună, reuniți într-un album al Fundației Dan Voiculescu

Albumul reunește personalități care, prin activitatea lor, au contribuit la dezvoltarea economică, socială, culturală și educațională a României. În paginile sale sunt prezentați antreprenori care au generat investiții majore și locuri de muncă, cercetători care inovează în domenii de frontieră, artiști care promovează cultura românească peste hotare, profesori și formatori care inspiră generații, sportivi care duc tricolorul pe cele mai înalte podiumuri și medici care schimbă standardele din sistemul de sănătate.

Selecția celor 100 de personalități s-a realizat pe baza a cinci criterii: impact economic, contribuție la dezvoltarea României, promovarea țării la nivel internațional, inovație și viziune, precum și nivelul de încredere publică. Fiecare dintre acești oameni a demonstrat, prin rezultate concrete, că performanța și responsabilitatea pot schimba o societate.

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României subliniază, prin acest proiect, importanța de a recunoaște meritul și de a oferi vizibilitate valorilor autentice. Albumul este publicat în format bilingv, română-engleză, pentru a putea fi folosit și în mediile diplomatice și academice, devenind un instrument de promovare a potențialului românesc.

Articolul continuă după reclamă

Demersul are o miză mai largă: consolidarea unei culturi a recunoașterii. Prin această ediție, Fundația continuă direcția începută cu "100 de tineri pentru dezvoltarea României", extinzând conceptul la toate vârstele și domeniile. Oameni de știință, artiști, profesori, sportivi, antreprenori sau lideri comunitari sunt reuniți în același volum, ca expresie a valorii colective a României.

Albumul "Personalitățile anului din România" devine astfel o radiografie a excelenței contemporane. Fiecare portret spune o poveste despre profesioniști care au ridicat standardele domeniului lor și au contribuit la imaginea unei Românii moderne, demne și competitive.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei SONDAJ: Plecaţi din oraş pentru petrecerea de Revelion? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰