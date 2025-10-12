Celebra metodă "Accidentul" revine şi chiar se reinventează, ca să fie şi mai credibilă! Dacă în trecut, escrocii sunau de pe numere necunoscute, acum pe ecranul victimelor apare chiar contactul unei persoane apropiate. Iar în spaima şi graba de moment, este foarte simplu să cazi în plasă şi chiar să crezi că vorbeşti cu cineva cunoscut.

Vorbim practic despre o metodă clasică de înşelătorie, metoda Accidentul, care este cunoscută poliţiştilor din toată ţara. E o metodă despre care ne-am fi gândit că nu vom mai auzi de ea, dar escrocii au reuşit să o reinventeze. Cu ajutorul unor aplicaţii clonează anumite numere de telefon, spoofing se numeşte această tehnică, iar pe ecranul telefonului poate să apară că primiţi un apel de la o rudă apropiată sau de la un prieten. În realitate, la celălalt capăt al firului se află escrocii care are interesul de a vă cere bani sau date personale.

Recomandarea poliţiştilor

Cel mai recent caz de acest gen s-a întâmplat în luna iunie în Bucureşti. Autorul a fost prins în luna septembrie şi este vorba despre un tânăr care a reuşit să păcălească o femeie de 70 de ani. S-a dat drept un apropiat la telefon şi a reuşit s-o lase pe aceasta fără aproape 7.000 lei. Prejudiciul a fost recuperat.

Articolul continuă după reclamă

Recomandarea poliţiştilor este să fiţi foarte atenţi în cazul în care primiţi astfel de apeluri. Dacă simţiţi că sunteţi presaţi să trimiteţi bani sau date personale, gândiţi-vă de două ori înainte să faceţi acest lucru.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că economia României îşi va reveni în 2026, aşa cum promit autorităţile? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰