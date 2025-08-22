Centrul Bucureştiului va fi supravegheat de mii de ochi. Un sistem performant de camere de monitorizare va fi instalat în centrul istoric. Vor avea recunoaştere facială şi vor putea detecta inclusiv dacă cineva are la el o armă. Cu ajutorul lor, poliţiştii locali ar trebui să intervenină mult mai rapid, iar episoadele violente din zonă ar trebui să se rărească.

În curând, în centrul istoric al Capitalei nu va mai rămâne niciun metru nemonitorizat de camerele de supraveghere. De anul viitor, primăria va monta aici câteva mii de instalaţii performante.

Centrul Vechi al Capitalei e un punct fierbinte pe harta aglomeraţiei din ţară. E un furnicar de oameni pe străzile înguste aproape non stop. Cei mai mulţi dintre ei - turişti români sau străini.

Nu e de mirare că des apar situaţii tensionate. Multe ajung răfuieli în toată regula.

Acum, centrul istoric are 50 de camere de supraveghere.

"De la bătăi, împuscături si asa mai departe. S-au intamplat multe în Centrul Vechi. În cele mai multe cazuri politia este prezentă dar dacă nu sunt camere puse peste tot si nu se vede, clar poate rămâne şi cazul nerezolvat", a spus Adrian Coleş, manager de restaurant.

Polițiștii, intervenţii mai rapide

Iar poliţiştii locali vor putea interveni mult mai rapid cu viitoarele camere inteligente.

"Putem avea detecţie pe o persoană căzută şi chiar pe urmăriti general care pot fi identificaţi atât după fizionomia feţei cat si din anumite gesturi, mers. Avem posibilitatea de a detecta cu aceste camere inteligente, o armă, să o detectăm din timp", a declarat Eduard Stroe, şeful Poliţiei Locale Bucureşti.

"Indiferent câţi poliţişti locali am avea în stradă tot există zone descoperite. Ele ar trebui să acopere fiecare unghi mort", a subliniat Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei.

După ce vor fi montate în centru, municipalitatea are în plan să cumpere astfel de sisteme pentru tot oraşul.

