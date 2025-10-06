În curând am putea mânca păstrăv somonat de Marea Neagră. Cercetătorii români au reuşit să adapteze peştele de apă dulce la condiţiile din Marea Neagră. Carnea lui rivalizează cu cea a somonului. Început în urmă cu un an de zile, experimentul se bucură de un real succes. Două ferme de păstrav somonat sunt în pregătire la 2 Mai şi Mangalia.

În astfel de tancuri, păstrăvul-curcubeu a fost adaptat la condiţiile din Marea Neagră. Vorbim despre un peşte de apă dulce, care trăieşte în mod obişnuit în apele reci, curgătoare de munte. "În momentul în care a sosit lotul de peşti din crescătoria de munte aveau undeva la 30-40 de grame, deci erau extrem de mititei, iar în mai puţin de 1 an am ajuns să depăşim şi două kilograme. Creşterea în apă sărată stimuleaza apetitul peştilor", a declarat Magda Nenciu, biolog INCDM.

Păstrăvul somonat este foarte apreciat pentru că are un gust similar cu cel al somonului

Experimentul a durat un an. Monitorizat îndeaproape, păstrăvul s-a adaptat excelent la apa sărată. Prin creşterea păstrăvului în apă sărată, cercetătorii pot controla şi calitatea cărnii, foarte căutată în restaurante. Restaurantele cu specific pescăresc de pe litoralul românesc, vor avea cât de curând in meniu păstrăvul somonat autohton. Acum este doar cel de import. Dacă va întrebaţi cum a ajuns roz culoarea cărnii, ei bine pe parcursul experimentului, peştii au fost hrăniţi cu extract natural din sfeclă roşie şi morcov.

"Turcia de exemplu o să vă spun că produce mii de tone de păstrv somonat anual şi a devenit un furnizor de tradiţie pentru piaţa asiatică, unde exportă păstrăv somonat din care se face sushi", a declarat Victor Niță, cercetător INCDM. Cercetătorii din Constanţa nu se opresc aici. "Avem o listă completă de specii care urmează să fie evaluate in urmatorii ani si de asemenea avem in calcul si expansiunea infrastructurii pe care o avem", a declarat Florin Timofte, director INCDM. Păstrăvul somonat este foarte apreciat pentru că are un gust similar cu cel al somonului, dar oferă în același timp beneficiile nutriționale ale păstrăvului.

