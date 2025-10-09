Antena Meniu Search
Video Cetăţenii non-UE, amprentaţi şi fotografiaţi la graniţă. România începe implementarea noului sistem EES

România introduce un nou sistem de control la graniţe. Cetăţenii statelor care nu fac parte din Uniunea Europeană vor fi amprentaţi şi fotografiaţi la trecerea frontierelor. Implementarea noului sistem va fi realizată treptat, începând de duminică.

de Bogdan Dinu

la 09.10.2025 , 14:11

Noul sistem ar urma să înlocuiască ştampilarea manuală a paşapoartelor. Asta înseamnă că persoanele care vor ajunge atât în ţara noastră, cât şi în alte state din Uniunea Europeană nu vor mai fi nevoite să prezinte paşaportul pentru ştampilare, ci vor fi amprentate şi li se va face o fotografie.

Sistemul va oferi poliţiştilor de frontieră mai multă eficienţă şi siguranţă, atât la intrarea, cât şi la ieşirea din Uniunea Europeană. Acesta va fi implementat în toate ţările membre începând cu data de 12 octombrie.

Ţările membre au la dispoziţie şase luni, până la data de 10 aprilie, pentru a implementa sistemul în toate punctele de trecere a frontierei. În România, sistemul va fi aplicat inițial în mai multe puncte de frontieră, urmând ca în următoarele șase luni să fie extins la nivel naţional.

