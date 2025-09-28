Antena Meniu Search
Foto China a deschis circulaţia pe cel mai înalt pod din lume, la 625 de metri

China a inaugurat duminică podul Grand Canyon de Huajiang, prezentat drept „cel mai înalt pod din lume”, suspendat la 625 de metri deasupra unei zone aflate în provincia muntoasă Guizhou.

de Redactia Observator

la 28.09.2025 , 13:54
Galerie (3)

Podul, cu o deschidere principală de 1.420 de metri, este susținut de piloni care se ridică printre nori, și a fost deschis circulației rutiere, reducând timpul de traversare între cele două maluri de la două ore la doar două minute, potrivit autorităților locale, citate de AFP, conform Mediafax.

Inaugurarea acestui pod face parte dintr-un program masiv de investiții în infrastructură al Chinei, menit să descongestioneze și să conecteze regiunile rurale și montane. Provincia Guizhou găzduiește aproape jumătate dintre cele mai înalte 100 de poduri din lume.

Totuși, podul cu cea mai mare înălțime structurală globală rămâne în continuare viaductul Millau din sudul Franței, cu 343 de metri.

