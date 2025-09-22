Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Chirurg din Beiuș, acuzat de malpraxis. O pacientă susţine că a fost mutilată

Acuzaţii de malpraxis la adresa unui chirurg din Beiuş. O pacientă îl dă în judecată, nemulţumită de rezultatele unui lifting mamar. Femeia spune că a fost mutilată în urma intervenţiei pe care a făcut-o medicul care nu ar avea specializare în chirurgie estetică.

de Simona Vasiac

la 22.09.2025 , 14:10

Femeia, în vârstă de 55 de ani, susține că l-a cunoscut pe medicul chirurg într-o frizerie din municipiul Satu Mare, acolo unde a avut parte de prima intervenție estetică pe care a făcut-o chiar nevasta acestui medic chirurg.

Doamna spune și faptul că tot în frizerie chirurgul a consultat-o pentru prima dată, au făcut schimb de numere de telefon, iar ulterior aceasta s-a deplasat la Spitalul Municipal din Beiuș, unde a fost supusă intervenției chirurgicale. La trei zile de la externare, femeia însă a manifestat temperatură și a arătat în fața avocatului pe care și l-a angajat fotografii care susțin faptul că în urma operației s-a infectat. Ba mai mult, femeia susține că medicul chirurg i-a scos firele de la operație în locuința proprie.

Reacţia medicului chirurg

Articolul continuă după reclamă

"Contactat de către noi, reporterii Observator, medicul chirurg spune faptul că nu a fost vorba despre operație de lifting mamar, ci a internat-o pe femeie în Spitalul Municipal din Beiuș, acolo unde i-a făcut o operație pentru a preveni mastita de care pacienta suferea. Ba mai mult, bărbatul a recunoscut faptul că a greșit și i-a scos firele pacientei în locuința acesteia. Cert este că în acest moment, femeia în vârstă de 55 de ani și-a angajat un avocat și are de gând să îl dea în judecată pe medicul chirurg și mai mult, să înainteze plângeri penale atât la Colegiul Medicilor cât și la Poliție", a transmis Simona Vasiac, reporter Observator.

Simona Vasiac
Simona Vasiac Like

Vin din colțul de țară unde se agață harta în cui. Fiecare om care pășește în acest loc își retrăiește copilăria și asta încerc să arăt dincolo de ecran.

beius satu mare medic chirurg acuzat malpraxis
Înapoi la Homepage
Fiul lui Ion Ţiriac, momente tandre alături de superba Sorana. Imagini rare cu Ion Alexandru Ţiriac şi iubita sa
Fiul lui Ion Ţiriac, momente tandre alături de superba Sorana. Imagini rare cu Ion Alexandru Ţiriac şi iubita sa
Dany Boy de la Insula Iubirii, cerere de căsătorie ca-n filme! Raluca a spus „DA”, iar inelul a furat toate privirile. Cum arată
Dany Boy de la Insula Iubirii, cerere de căsătorie ca-n filme! Raluca a spus „DA”, iar inelul a furat toate privirile. Cum arată
Afacerea de succes cu care Mircea Lucescu a dat lovitura în România. A investit într-un domeniu extrem de profitabil
Afacerea de succes cu care Mircea Lucescu a dat lovitura în România. A investit într-un domeniu extrem de profitabil
Comentarii


Întrebarea zilei
Faceţi mai puţine cumpărături online din cauza inflaţiei?
Observator » Evenimente » Chirurg din Beiuș, acuzat de malpraxis. O pacientă susţine că a fost mutilată