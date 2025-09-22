Acuzaţii de malpraxis la adresa unui chirurg din Beiuş. O pacientă îl dă în judecată, nemulţumită de rezultatele unui lifting mamar. Femeia spune că a fost mutilată în urma intervenţiei pe care a făcut-o medicul care nu ar avea specializare în chirurgie estetică.

Femeia, în vârstă de 55 de ani, susține că l-a cunoscut pe medicul chirurg într-o frizerie din municipiul Satu Mare, acolo unde a avut parte de prima intervenție estetică pe care a făcut-o chiar nevasta acestui medic chirurg.

Doamna spune și faptul că tot în frizerie chirurgul a consultat-o pentru prima dată, au făcut schimb de numere de telefon, iar ulterior aceasta s-a deplasat la Spitalul Municipal din Beiuș, unde a fost supusă intervenției chirurgicale. La trei zile de la externare, femeia însă a manifestat temperatură și a arătat în fața avocatului pe care și l-a angajat fotografii care susțin faptul că în urma operației s-a infectat. Ba mai mult, femeia susține că medicul chirurg i-a scos firele de la operație în locuința proprie.

Reacţia medicului chirurg

"Contactat de către noi, reporterii Observator, medicul chirurg spune faptul că nu a fost vorba despre operație de lifting mamar, ci a internat-o pe femeie în Spitalul Municipal din Beiuș, acolo unde i-a făcut o operație pentru a preveni mastita de care pacienta suferea. Ba mai mult, bărbatul a recunoscut faptul că a greșit și i-a scos firele pacientei în locuința acesteia. Cert este că în acest moment, femeia în vârstă de 55 de ani și-a angajat un avocat și are de gând să îl dea în judecată pe medicul chirurg și mai mult, să înainteze plângeri penale atât la Colegiul Medicilor cât și la Poliție", a transmis Simona Vasiac, reporter Observator.

