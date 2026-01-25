Antena Meniu Search
O tânără de 20 de ani s-a urcat beată la volan şi a intrat cu maşina în stâlp, în Cluj Napoca

O tânără de 20 de ani, din județul Maramureș, a fost reținută pentru 24 de ore de polițiștii din Cluj-Napoca, după ce a fost prinsă conducând sub influența alcoolului și a provocat un eveniment rutier în municipiu. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 25 ianuarie, în jurul orei 04:30.

de Redactia Observator

la 25.01.2026 , 15:06
Sesizarea a venit din partea unui bărbat, care a observat un autoturism condus haotic pe străzile din Cluj-Napoca, existând suspiciuni că șoferul ar fi băut. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că tânăra a pierdut controlul volanului pe breteaua dinspre strada Bucium către Calea Florești, unde a părăsit partea carosabilă și a lovit un indicator rutier.

În mașină se afla și un pasager, un tânăr de 22 de ani. Din fericire, în urma incidentului nu s-au înregistrat victime, ci doar pagube materiale.

Testată cu aparatul etilotest, conducătoarea auto avea o alcoolemie de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, a fost condusă la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice.

Polițiștii au dispus reținerea acesteia pentru 24 de ore, iar cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor producerii faptei și documentarea întregii activități infracționale.

cluj napoca maramures soferita
