Anchetatorii vor să afle acum cine şi de ce a dat drumul la gaze în bloc fără aprobare. Locatarii dau vina pe un vecin care a decedat în deflagraţie. Stabilirea adevărului e îngreunată şi de faptul că autorităţile se contrazic în declaraţii.

Iniţial, ANRE a anunţat că Distrigaz le-a transmis faptul că a constatat ruperea sigiliului la 9.30 şi apoi a avut loc explozia. Numai că, tragedia se petrecuse imediat după ora 9.00. Sunt semne de întrebare legate şi de cine a închis gazele. Cert e că blocul este acum în pericol de prăbuşire şi, cel mai probabil, va fi demolat. Cei 500 de locatari vor fi cazaţi temporar la hotel, de primărie, iar apoi vor primi locuinţe sociale.

Echipele de la Distrigaz ştiau că alimentarea cu gaz în blocul care a explodat fusese sistată de ieri. Numai că între timp, cineva a umblat la robinet.

Gazul fusese oprit, dar cineva ar fi umblat la robinet

Articolul continuă după reclamă

"Era o scurgere de gaze. Au venit cei de la gaze aseară, nu ştiu ce au făcut. Iar astăzi, un vecin a dat drumul la gaze! Vecinul cred că e decedat, săracul", a spus o locatară.

"Se bănuieşte că cineva a dat drumul la gaz şi a rupt sigiliul într-un mod neautorizat", a declarat Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

"Cei de la Distrigaz spun că ieri au oprit de la distanţă electrovalva şi ulterior au pus sigiliu pe robinetul de branşament. Pe care astăzi l-au găsit rupt. Asta vor să afle acum anchetatorii, pentru că cel mai probabil, cine a rupt sigiliul, a şi repornit gazele în bloc. Ceea ce a condus la producerea tragediei", a transmis Andreea Milea, reporter Observator.

Scenarii: cine a rupt sigiliul și de ce?

Robinetul de branşament la gaze, aflat într-o nişă de la parterul blocului, a fost sigilat ieri dimineaţă, în prezenţa pompierilor. Dar oamenii din zonă spun că mirosul de gaz a persistat peste noapte, ba chiar ar fi declanşat şi senzorii din blocul vecin. Bănuiala este că cel care a repornit gazul a vrut să îşi pună în funcţiune centrala termică, pentru a se încălzi.

Unul dintre locatari are o altă variantă. Spune că după ce angajaţii Distrigaz au sigilat robinetul, administratora blocului a apelat la o firmă agreată de ANRE pentru repornirea gazului.

"Seara, la cinci după-masă când au venit, au rupt sigiliul. A dat drumul la gaz. Zice: vă costă 1.500 de lei să vă las gazul până mâine şi mâine să facem un contract, vă costă 500 de lei de apartament", a spus Ionuţ Găinaru, locatar.

Reprezentanţii firmei neagă însă că s-ar fi atins de sigiliu.

"Noi am fost la faţa locului şi în urma constatării i-am comunicat doamnei că nu îndeplinea condiţiile instalaţia. Doamna a refuzat să continue contractul", a spus un reprezentant al firmei.

Ultimele apeluri înainte de tragedie

În această dimineaţă, la 8 şi 44 de minute, locatarii au sunat din nou la Distrigaz pentru a reclama mirosul de gaz. Ce s-a întâmplat mai departe nu este lămurit pe deplin.

"Echipa s-a dus din nou acolo şi când echipa ajungea s-a produs explozia", a afirmat Dan Pintilie, director general Distrigaz.

Potrivit unui prim comunicat ANRE, însă, echipele Distrigaz au constatat mai întâi că sigiliul este rupt, apoi a urmat explozia. Pe care o dă la ora 9:30, mult după ce deflagraţia s-a produs.

Locatarii au şi ei varianta lor.

"La ora 9 fix eu am plecat din faţa blocului. Când am trecut ca să ies pe străduţa aceasta, aşa, un om cu o doamnă lucrau la gaze, că s-a văzut", a spus o pensionară.

Modificări ilegale care ar fi agravat distrugerile

Explozia a afectat unul dintre stâlpii de rezistenţă ai blocului.

Peretele dintre bucătărie şi balcon a fost elimitat la etajul 5 şi 6 pentru a mări bucătăria. explozia a avut loc la sufrageria de la etajul 5 unde în mod normal nu ar trebui să existe surse de gaz, conducte, centrală, aragaz etc. Oamenii care cunosc imobilul cu 108 apartamente, construit în 1981, spun că locatarii au făcut modificări structurale. Ar fi o explicaţie plauzibilă pentru faptul că apartamentele de la etajele 5, 6 şi 7 sunt atât de devastate.

Teama de colaps: blocul e în pericol să cadă

"Într-un scenariu pesimist, putem să ne aşteptăm la o antrenare în colaps a etajelor superioare, deasupra etajelor 5 şi 6", a spus Matei Sumbasacu, inginer structurist.

Teama de prăbuşire este şi motivul pentru care cei aproximativ 500 de locatari au primit interdicţie să se mai apropie de bloc.

Locatarii, ținuți la distanță de locuințe

"Nimeni nu mai poate intra în locuinţe pentru a-şi lua bunurile şi îi sfătuim pe această cale să nu o facă. Pentru că o tragedie se poate întâmpla şi peste noapte", a spus Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei.

Imobilul va fi păzit de poliţie. Măsurile de siguranţă îi vizează şi pe locatarii din blocurile vecine.

"Am cerut închiderea uşilor care dau către strada unde este blocul afectat şi să se iasă numai prin uşile din spate", a spus Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

Cazare temporară și promisiuni de sprijin

"Nicio persoană afectată nu va rămâne pe dinafară, nu va rămâne pe străzi. Vom caza pe toată lumea în hoteluri în acest final de săptămână", a declarat Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei.

De luni, primăria va începe să caute locuinţe sociale pentru locatari, ori să le plătească chirie la preţul pieţei. Peste 170 de apartamente din zona afectată de explozie au o poliţă de asigurare facultativă, ceea ce înseamnă că proprietarii vor fi despăgubiţi. Valoarea pagubelor se ridică la o primă estimare la circa 9 milioane de euro.

"Cineva se pare că a redeschis gazul acolo. A rupt sigiliul şi a redeschis gazul. Echipa s-a dus din nou acolo şi când echipa ajungea s-a produs explozia", a spus Dan Pintilie, director general Distrigaz.

"Ne-a dat numărul de telefon cel care a închis gazul. De au pus sigiliul. Am sunat, zice, dom'le, vă costă 2.700 de lei. Venim diseară la 5, verificăm toate apartamentele şi dăm drumul la gaze. Seara, la cinci după-masă când au venit au rupt sigiliul. A dat drumul la gaz. Zice: vă costă 1.500 de lei să vă las gazul până mâine şi mâine să facem un contract, vă costă 500 de lei de apartament. Dacă au văzut că nu vrem să plătitm, s-a dus, a închis gazul, sigiliul a rămas rupt şi a plecat", a mărturisit Ionuţ Găinaru, locatar.

"Noi am fost la faţa locului şi în urma constatării i-am comunicat doamnei că nu îndeplinea condiţiile instalaţia. Doamna a refuzat să continue contractul. Noi, în baza sigilării făcute de Distrigaz, noi n-am continuat nimic pentru că doamna neîncheând un contract cu noi. Noi doar am constatat că pe casa scării nu exista sistem de detecţie", a declarat un reprezentant al firmei.

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi şi voi la trucurile din ghidul românului chibzuit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰