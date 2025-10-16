Procurorii DNA fac verificări joi la Spitalul Militar Bucureşti, într-un dosar privind fapte de corupţie, precum uzurpare de calități oficiale, abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu, iar prejudiciul estimat este de 8,2 milioane de lei. Vizată este chiar şefa instituţiei, Florentina Ioniță-Radu, prima femeie general cu două stele din sistemul militar medical. În total 17 persoane, actuale şi foste cadre militare sunt suspectate, potrivit unor surse judiciare, că-și suplimentau veniturile prin plăți nelegale în proiecte europene, prin cumul de funcții și pontaje fictive.

Percheziţiile au loc și la locuinţa Florentinei Ioniţă-Radu, dar şi în biroul ei de la spital. Şefa instituţiei medicale este la cârma Spitalului Militar de 11 ani. A fost numită în funcţie de Traian Băsescu şi decorată de trei ori de fostul preşedinte Klaus Iohannis. Florentina Ioniţă-Radu a fost inclusă în 2019 într-un top al femeilor de succes din România.

Ce avere are Florentina Ioniță-Radu

Potrivit CV-ului, Florentina Ioniță-Radu, s-a născut în Buzău și are 60 de ani. A absolvit Facultatea de Medicină Generală din cadrul Institutului de Medicină și Farmacie București în 1986, iar în 2006, a obținut titlul de doctor în medicină, cu o teză despre tratamentul hepatitei C la pacienții dializați. Din 2014, este Director general al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila din București. De asemenea, este profesor universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, unde predă la Facultatea de Medicină. A fost și șef de secție în specialitățile gastroenterologie și clinică medicală. A fost decorată de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul Național "Steaua României" în grad de "Cavaler" (2017), Ordinul Național "Serviciul Credincios" în grad de "Ofițer" (2016), și Ordinul "Meritul Sanitar" în grad de "Cavaler" (2015). În 2014, a fost decorată de preşedintele Traian Băsescu cu Ordinul Naţional "Serviciul Credincios" în grad de "Cavaler".

Potrivit declaratiei de avere depuse în 2024, Florentina Ioniță-Radu deține, împreună cu soțul, 6 terenuri intravilane și agricole în județele Ilfov, Buzău și Călărași, cu o suprafață totală de peste 5 hectare, unele cumparate, altele moștenite. Are 3 apartamente în București și 2 case in Ilfov și Buzău, în coproprietate cu soțul. A declarat un autoturism Volkswagen din 2007, dobândit prin moștenire, precum și bijuterii în valoare estimată de 25.000 euro. Are în conturi aproape 100.000 de lei si o datorie (împrumut) contractată în 2011, în valoare de 64.000 euro, scadentă în 2035.

A declarat pentru anul 2023 un venit total de peste 388.000 de lei. Cel mai mare câștig provine din funcția de conducere a spitalului, unde a încasat 209.199 lei. La acesta se adaugă 67.515 lei obținuți în calitate de director științific al proiectului medical ROCCAS II. Funcția de profesor universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila i-a adus alţi 106.295 lei. Alte venituri mai mici provin din închirierea unui apartament și din activități agricole. Soțul ei, Ioniță Radu Marcel, a avut un venit anual de 23.319 lei din funcția de director general la o firmă privată, completat de 1.440 lei din chirii. În total, familia Ioniță-Radu a înregistrat venituri de peste 414.000 lei în doar un an.

Anunţul DNA

Potrivit unui comunicat al DNA transmis pentru observatornews.ro, joi, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 19 locaţii din Bucureşti şi judeţul Ilfov, dintre care una într-un birou aflat într-o instituţie publică, restul fiind domiciliile unor persoane fizice.

"Procurorii militari din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiuni de corupţie săvârşite de militari efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea de către cadre medicale militare a unor infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, în perioada 2020 - 2023", se precizează în comunicat.

