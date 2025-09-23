Noi promisiuni pentru păgubiţii Nordis. Un dezvoltator imobiliar vrea să cumpere grupul de firme şi se angajează să le predea vctimelor apartamentele pe care le-au plătit! La aproape şase ani de la primele contracte semnate, clienţii încă aşteaptă locuinţele pe care au dat sute de mii de euro.

Ştefan Unchiaşu este numele de care se leagă acum speranţele păgubiţilor Nordis. El este administratorul companiei imobiliare care vrea să preia afacerea Nordis, după tunul de aproape 200 de milioane de euro. Patronul firmei care si-a anuntat intenția de a cumpăra grupul Nordis i-a asigurat pe pagubiti ca le va finisa la cheie toate apartamentele pe care Nordis nu le-a finalizat. Acestia ar urma sa preia proiectele pentru imobilele din Mamaia, Sinaia şi Braşov.

Majoritatea păgubiţilor nu vor să îşi recupereze banii, ci apartamentele

"Urmând să aflăm detaliile și care este poziția creditorilor la acest tip de operațiune și care ar fi rezultatul acestei operațiuni și care ar fi avantajele și dezavantajele", a declarat Paul Cârlanaru, administrator judiciar. Pentru asta va avea nevoie şi de acceptul celor care au fost înşelaţi de grupul firmelor controlate de Vladimir Ciorbă şi asociaţii săi. Emanuel Poştoacă, unul dintre ei, s-a întâlnit astăzi cu 50 de păgubiţi.

"Dacă se vine cu o ofertă concretă în urma unei evaluări obiective, atunci consider că se votează pozitiv. Vrea să vină cu ceva constructiv, bine. Nu este loc de ură sau de emoție. Totul se va rezolva, sper, și este o oportunitate pentru cei din instanțe să demonstreze că mai există dreptate în România", a declarat Remus Petrescu, păgubit. "Pur și simplu ne-a tratat cu indiferență, nu a pus la dispoziție documentele necesare", a declarat Ovidiu Săraru, avocat.

Majoritatea păgubiţilor nu vor să îşi recupereze banii, ci apartamentele pentru care au semnat contract. La opt luni după deschiderea anchetei Nordis, cazul este încă pe masa procurorilor, toţi suspecţii sunt cercetaţi în stare de libertate, iar Laura Vicol s-a reîntors în sălile de judecată ca avocat. Ea, soţul ei şi acţionarii Nordis sunt acuzaţi de procurorii DIICOT că au dus o viaţă de lux pe banii clienţilor cărora nu le-au mai livrat locuinţele plătite.

