Cătălina Jacob, în vârstă de 28 de ani, va reprezenta România la competiția Miss Univers 2025, care va avea loc pe 21 noiembrie, în Bangkok, Thailanda.

09.11.2025 , 16:45
Născută pe 17 iunie 1997, Cătălina a crescut în Bacău, Abruzzo și Milano, având dublă cetățenie, română și italiană. Deși a trăit în Italia, legăturile sale cu România sunt puternice, iar decizia de a purta tricolorul românesc la acest concurs are o semnificație personală profundă, relatează Antena 3 CNN.

Cătălina și-a început cariera în modelling la vârsta de 18 ani, când s-a mutat la Milano pentru a studia psihologia și comunicarea.

Ea a participat la prezentări de modă în Milano, Paris, New York și Dubai și a fost prezentă pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Cannes.

În cadrul finalei naționale Miss Universe România 2025, desfășurată pe 2 octombrie la București, Cătălina a fost aleasă câștigătoare dintre cele 29 de concurente. 

