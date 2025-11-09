Cătălina Jacob, în vârstă de 28 de ani, va reprezenta România la competiția Miss Univers 2025, care va avea loc pe 21 noiembrie, în Bangkok, Thailanda.

Cine este Cătălina Jacob, reprezentanta României la Miss Univers 2025 - Instagram / catalinajacob

Născută pe 17 iunie 1997, Cătălina a crescut în Bacău, Abruzzo și Milano, având dublă cetățenie, română și italiană. Deși a trăit în Italia, legăturile sale cu România sunt puternice, iar decizia de a purta tricolorul românesc la acest concurs are o semnificație personală profundă, relatează Antena 3 CNN.

Cătălina și-a început cariera în modelling la vârsta de 18 ani, când s-a mutat la Milano pentru a studia psihologia și comunicarea.

Ea a participat la prezentări de modă în Milano, Paris, New York și Dubai și a fost prezentă pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Cannes.

În cadrul finalei naționale Miss Universe România 2025, desfășurată pe 2 octombrie la București, Cătălina a fost aleasă câștigătoare dintre cele 29 de concurente.

