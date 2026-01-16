Cine este medieșeanul "prădat" de hoți. Oferă 1 milion euro recompensă: "Te caut și în gaură de șarpe"

Proprietarul păgubit din Mediaş, care susţine că s-a trezit peste noapte fără seiful său în care se afla un milion de euro, bijuterii de aur şi 700 grame de aur, spune că oferă o recompensă uriaşă ca să afle cine este făptaşul. Surse Observator spun că oamenii legii au îndoieli că bărbatului i s-ar fi furat ceva, dar conform procedurii trebuie să investigheze.

Bărbatul a descoperit furtul în jurul orei 3 dimineaţa, când a sunat la poliţie. Antonio Blijenberg, medieșeanul păgubit, a intrat LIVE pe Facebook şi a făcut anunţul bombă: oferă un milion de euro celui care îl va aduce pe hoț la el.

"Te caut și în gaură de șarpe"

„N-am cuvinte să spun. O rugăminte am la toată lumea, nu știu care a făcut-o, să te gândești că te găsesc. Deci ce bani au fost în seiful ăla, au fost puțini. Eu plătesc 1 milion la persoana care va aduce persoana care mi-a spart casa. Deci așa să vă gândiți, care ați făcut-o, să știți că pe urmele voastre o să fie oameni mari. Nu mai vorbim de aici, că vorbim din alte părți. Care știți ceva și ați văzut pe Blajului în Mediaș vă rog să îmi dați răspuns în privat.

Articolul continuă după reclamă

Ciuda și invidia voastră că eu am bani și voi nu, mi-ați spart casa, mi-ați spart apartamentul. Gândiți-vă bine care ați fost, (…) că v-ați jucat cu focul. Care mă știe, știe că sunt nebun. Nu e vorba de bani, e vorba de niște documente și de un inel. Inelul e 60.000. Documentele valorează mult. Ai termen 24 de ore, mă suni, vorbim în privat, fă-ți cont fals sau altceva și mă suni cu contul ăla. Dacă nu ai timp în 24 de ore, care ai făcut asta, eu te găsesc, îți promit. Să ții minte un singur lucru, aici unde e, sunt camere. Nu ai știut de ele. Dacă o să fie rău, o să fie foarte, foarte rău, nu o să te salveze nimeni. Eu am plătit deja, mai plătesc un milion să te caute și în gaură de șarpe”, a ameninţat Antonio Blijenberg.

Filmul jafului

Proprietarul seifului mai spune că erau camere în apartament şi că hoţul a fost surprins în fapt. Potrivit unor surse judiciare, reclamantul este cunoscut cu antecedente penale pentru furt, tăinuire, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi alte infracţiuni.

Antonio Blijenberg spune ca a fost plecat la grătar şi când a venit acasă a găsit casa răvăşită. Crede că au fost nişte hoţi profesionişti. Cineva care a fost la el în vizită şi a acţionat la pont. Seiful spune că era mai mare, băgat într-un dulap şi nu era prins de nimic.

Proprietarul seifului, care locuieşte într-un bloc modest, mai spune că lucrează cu soţia ucraineancă la un parc de distracţii din Germania. A venit acasă de sărbători şi urma să vină şi soţia şi pe urmă să pună banii la adăpost. Nu se aştepta să fie jefuit în oraşul lui natal în care vine odată la 10 -15 ani. Bănuieşte pe cineva şi sigur se va afla.

