Situaţie incredibilă la Primăria Sectorului 2. Într-o singură lună, angajaţii instituţiei au avut, împreună, peste trei ani de concedii medicale. Primaru bănuieşte că bolile au fost inventate şi a sesizat Colegiul Medicilor şi Casa de Asigurări de Sănătatei.

Cine sunt cei 78 de bugetari care şi-au luat brusc concedii medicale. Şef de poliţie locală, trei luni liber - arhivă

Probleme biliare, afecţiuni digestive sau probleme cu inima. Sunt principalele afecţiuni care apar în concediile medicale ale angajaţilor din primăria sectorului 2. În luna iulie au fost scutiţi de la muncă timp de 1.142 de zile, adică mai bine de trei ani.

Unii s-au plâns că tocmai locul de muncă i-a ţinut departe de birou: dureri de spate sau tot felul de boli ale coloanei. Aşa că au primit salariul întreg în timp ce erau acasă.

"Cele 113 concedii medicale au fost depuse de 78 de angajaţi din cadrul Primăriei Sectorului 2. Mai bine de jumătate dintre ei sunt angajaţi la Poliţia Locale şi la Administraţia Domeniului Public. Spre exemplu, fostul şef al poliţiei locale a stat în concediu medical timp de 3 luni, începand cu luna iunie", a transmis reporterul Observator Andreea Milea.

Descoperirea a fost făcută în urma unui audit intern din cadrul primăriei. În luna iulie s-au luat cu 50% mai multe concedii faţă de aceeaşi perioadă, anul trecut. Coincidenţă sau nu, bolile au apărut în timp ce primăria a fost reorganizată. 200 de posturi au fost desfiinţate şi 100 de angajaţi au fost concediaţi.

"Suspiciunea mea e că sunt şi cazuri nejustificate doar pentru a tergiversa reorganizarea. De exemplu, avem situaţii în care şefi de instituţii şi-au luat concedii medicale pentru că nu s-au mai regăsit în funcţie de conducere şi trebuiau să ocupe funcţie de execuţie şi atât timp cât au fost în CM şi-au luat salariul aferent funcţiei de conducere", a declarat Rareş Hopincă, primarul Sectorului 2.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a început deja verificările şi va trimite corpul de control la primărie.

"Această activitate de verificare a concediilor medicale s-a permanentizat. Devine o activitate continuă la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate. Vrem să tratăm punctual, chirurgical, aceste comportamente de-a dreptul abuzive", susţine Horaţiu Moldovan, director Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

În luna iulie, primăria Sectorului 2 a plătit 250.000 de lei salariile angajaţilor în concediu medical.

"Dacă se demonstrează că au fost medici care au dat nejustificat concedii medicale vom face acţiune în instanţă pentru a recupera sumele de bani plătite. De la angajaţii nostri, de la medicii care le-au dat nejustificat aceste concedii medicale", spune Rareş Hopincă.

CNAS face verificări în mai multe instituţii din ţară cu privire la acordarea învoirilor medicale.

În prima jumătate a acestui an, numărul absenţelor de la locul de muncă a scăzut cu 20.000 faţă de anul trecut.

