Detalii tulburătoare ies la iveală, în cazul accidentului de ieri, de pe Autostrada Bucureşti-Piteşti. Tinerii care au sărit îmbrăţişaţi în faţa unui camion de mare tonaj erau iubiţi şi ar fi recurs la acest gest pentru că părinţii lor nu erau de acord cu relaţia.

Fata avea 14 ani şi era din judeţul Giurgiu, iar băiatul, avea 18 şi era din Râmnicu Sărat. Cei doi au aşteptat iniţial pe marginea autostrăzii București-Pitești, la kilometrul 41, iar în momentul în care au văzut că se apropie un TIR, au sărit de pe banda de urgență direct în fața vehiculului.

Şoferul nu a mai avut timp să îi ferească. Impactul violent i-a ucis pe loc. Iniţial poliţiştii nu au putut să-i identifice pentru că nu au găsit acte la ei.

"Se ţineau îmbrăţişaţi. Adică se ţineau după umăr. Ţinea băiatul fata de umăr. Când am ajuns în dreptul lor, s-au luat în braţe şi s-au aruncat. Cred că au fost conveniţi, că erau împreună, adică erau îmbrăţişaţi", spune şoferul TIR-ului.

Ce spun poliţiştii

"La data de 19 august a.c, în jurul orei 9.00, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 București - Râmnicu-Vâlcea, au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că , la km 41, sensul de mers către Pitești, un TIR ar fi lovit 2 pietoni. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar în urma verificărilor efectuate au stabilit faptul că un ansamblu rutier format din cap tractor și remorcă, în timp ce se deplasa pe autostrada A1 București - Râmnicu-Vâlcea ar fi lovit 2 pietoni care ar fi pătruns pe partea carosabilă.

La fața locului s-au deplasat și echipaje medicale, care din păcate au constat decesul celor două persoane. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ și a fost condus la o unitate medicală în vederea prelevării de probe biologice. Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii identității celor doi pietoni și stabilirii cauzelor producerii accidentului rutier".

