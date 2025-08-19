Ipoteză dramatică în cazul tinerilor morţi pe autostradă. Ce a declarat şoferul TIR-ului care i-a spulberat

Un accident cu totul neobişnuit s-a întâmplat marţi dimineaţă, 19 august, pe Autostrada A1 Bucureşti - Piteşti. Un TIR a lovit frontal doi pietoni.

Din primele informaţii, cei doi pietoni ar fi doi tineri, un bărbat şi o femeie, care au decedat la scurt timp după impact în ciuda eforturilor echipelor de salvare. Poliţiştii ajunşi la faţa locului l-au testat pe şoferul autocamionului cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Totuşi, pentru a fi siguri, oamenii legii au dispus şi recoltarea de probe biologice.

Ce le-a spus şoferul TIR-ului poliţiştilor

Potrivit informaţiilor Observator, şoferul TIR-ului le-ar fi spus poliţiştilor că cei doi tineri s-au aruncat îmbrăţişaţi în faţa maşinii sale, ceea ce ar duce la ipoteza unei sinucideri.

"La data de 19 august a.c, în jurul orei 9.00, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 București - Râmnicu-Vâlcea, au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că , la km 41, sensul de mers către Pitești, un TIR ar fi lovit 2 pietoni. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar în urma verificărilor efectuate au stabilit faptul că un ansamblu rutier format din cap tractor și remorcă, în timp ce se deplasa pe autostrada A1 București - Râmnicu-Vâlcea ar fi lovit 2 pietoni care ar fi pătruns pe partea carosabilă.

La fața locului s-au deplasat și echipaje medicale, care din păcate au constat decesul celor două persoane. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ și a fost condus la o unitate medicală în vederea prelevării de probe biologice. Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii identității celor doi pietoni și stabilirii cauzelor producerii accidentului rutier", se arată în comunicatul Poliţiei.

