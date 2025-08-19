Moarte tulburătoare pe autostrada Bucureşti-Piteşti. Doi tineri au sărit îmbrăţişaţi în faţa unui camion de mare tonaj. Şoferul nu a mai avut timp să îi ferească. Impactul violent i-a ucis pe loc, iar poliţiştii, care nu au mai avut un asemenea caz, nu îi pot identifica pentru a afla ce poveste de viaţă i-a aruncat în braţele morţii.

Dubla sinucidere a avut loc la 9 dimineaţa, pe sensul spre Piteşti al autostrăzii. La audieri, şoferul a povestit şocat poliţiştilor că cei doi tineri i-au apărut brusc în cale.

"Se ţineau îmbrăţişaţi. Adică se ţineau după umăr. Ţinea băiatul fata de umăr. Când am ajuns în dreptul lor, s-au luat în braţe şi s-au aruncat. Cred că au fost conveniţi, că erau împreună, adică erau îmbrăţişaţi", povesteşte şoferul.

Poliţiştii încearcă să afle cum au ajuns tinerii pe autostradă - nu au găsit nicio maşină abandonată în apropiere.

Cel mai probabil, tinerii au intrat pe autostradă pe la nodul rutier din dreptul localităţii Vânătorii Mici. Din acest punct ar fi mers pe jos pe banda de urgenţă mai bine de 5 kilometri până unde a avut loc tragedia, la kilometrul 41.

"Cercetările, din momentul de faţă, se efectuează odată pentru stabilirea identităţii persoanelor implicate în accidentul rutier, iar pe de altă parte pentru stabilirea cauzelor şi condiţiilor în care a avut loc accidentul", a declarat Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt Poliţia Română.

Anchetorii nu au găsit niciun act asupra victimelor. Ca să afle cine sunt, au luat la rând toate localităţile din apropiere şi au întrebat dacă există persoane care nu s-au mai întors acasă. Tinerii care s-au sinucis pe autostradă au între 20 şi 30 de ani. Nu este exclus să fie cetăţeni străini - mai mulţi şoferi care i-au văzut înainte de gestul fatal le-au spus poliţiştilor că aveau trăsături asiatice.

