Vara aceasta, în Sectorul 6 al Capitalei, serile devin mai speciale şi animate, odată cu revenirea unuia dintre cele mai îndrăgite evenimente culturale ale sezonului: Cinema sub stele! Timp de 5 weekenduri consecutive, parcurile se transformă într-un festival de film în aer liber, în care fiecare seară aduce o nouă poveste, o nouă locație și o altă stare de bine.

"Este o atmosferă foarte drăguţă pentru copii mai ales", spune o femeie. Iar cei mici au fost cei mai fericiţi. A fost o seară perfectă, petrecută cu părinţii, în aer liber. Parcul Constantin Brâncuşi din Sectorul 6 a devenit neîncăpător pentru cei aproximativ 500 de cinefili veniţi în prima seară a evenimentului din acest an.

Cu o porţie mare de popcorn, sub cerul liber, la un film bun! Este o experienţă care merită încercată, mai ales că începând din acest weekend, multe parcuri din Capitală propun această variantă de relaxare.

Aşadar, în serile de vineri, sâmbătă şi duminică de la 20:30 sunteţi aşteptaţi la relaxare. Pe ecranele uriaşe sunt difuzate filme din toate genurile, pentru toate gusturile şi vârstele.

"Am pregătit filme pentru toată familia, de la SF la animaţie, filme de Oscar. Accesul este gratuit, deci vă aşteptăm pe toţi în număr cât mai mare", a declarat Roxana Domnica, organizator eveniment.

Iar pe lângă relaxare, evenimentul are şi un scop caritabil. Cinefilii sunt îndemnaţi să aducă de acasă rechizite sau jucării pentru copiii defavorizaţi. Acestea se depun la un punct special amenajat, şi vor ajunge la cei nevoiaşi chiar înainte de începerea şcolii.

