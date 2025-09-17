Antena Meniu Search
Video Cioban atacat de urs la o stână din Brașov. Bărbatul, rănit grav și transportat cu elicopterul SMURD

Un cioban din judeţul Braşov a fost la un pas de tragedie, după ce a fost atacat de urs.

de Redactia Observator

la 17.09.2025 , 08:49

Bărbatul în vârstă de 38 de ani a fost grav rănit, după sălbăticiunea a ajuns la stâna unde acesta lucra. Ca să îşi apere animalele, ciobanul a înfruntat fiara. 

Rănile însă au fost atât de grave încât a foste nevoie ca acesta să fie preluat de un elicopter SMURD şi dus de urgenţă la spital.

