Un cioban din judeţul Braşov a fost la un pas de tragedie, după ce a fost atacat de urs.

Bărbatul în vârstă de 38 de ani a fost grav rănit, după sălbăticiunea a ajuns la stâna unde acesta lucra. Ca să îşi apere animalele, ciobanul a înfruntat fiara.

Rănile însă au fost atât de grave încât a foste nevoie ca acesta să fie preluat de un elicopter SMURD şi dus de urgenţă la spital.

