Un cioban a fost împuşcat în picior de proprietarul unui fond de vânătoare. S-a întâmplat în comuna Leşu din judeţul Bistriţa-Năsăud, în urma unor discuţii aprinse care au avut loc între agresor și mai mulți bărbaţi. Au fost trase două focuri de armă, iar unul l-a atins pe cioban.

Bărbatul împușcat a fost transportat încă de aseară la spital și, deși rana suferită nu este foarte gravă, medicii au fost nevoiți să intervină chirurgical pentru a-i scoate proiectilul din picior. A rămas internat pe secția de chirurgie, iar din primele date viața nu i-a fost pusă în pericol.

Împușcat în picior

Totul s-a întâmplat aseară, după lăsarea întunericului, într-o zonă izolată din comuna Leșu. Bărbatul de 43 de ani, proprietar al unui fond de vânătoare, a avut discuții contradictorii cu alți cinci bărbați, proprietari de turme de oi.

Articolul continuă după reclamă

Cel mai probabil neînțelegerile au pornit de la locurile pe care aceștia își pasc oile. La un moment dat, totul a escaladat, iar proprietarul fondului de vânătoare a tras două focuri de armă cu pistolul pe care îl deținea legal, un pistol neletal, cu scopul de autoapărare. Un foc la nimerit în picior pe unul dintre ciobani, care a fost transportat la spital. Polițiștii fac cercetări și vor să afle circumstanțele în care s-a întâmplat accidentul și dacă bărbatul care deținea arma legal va fi tras la răspundere.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Aţi avea încredere să lăsaţi rezolvarea accidentelor uşoare doar în mâna asiguratorilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰