Scene de coșmar într-un sat din judeţul Caraș-Severin! Un cioban și şeful său au fost loviţi cu sălbăticie, chiar în mijlocul străzii. Trei indivizi s-au năpustit asupra lor și i-au bătut, după ce ciobanul şi-a dat demisia de la unul dintre bărbaţi. Patonul actual al oierului a reușit să fugă în timpul altercaţiei, însă ciobanul a fost pus la pământ și lovit cu pumnii, picioarele și chiar cu un par în cap. Amândoi au ajuns la spital, cu răni grave.

Scenele, greu de privit, au fost surprinse de o cameră de supraveghere din localitatea reşiţeană Socolari. În imagini se vede momentul în care ciobanul şi noul patron coboară din maşină. În fracţiune de secundă apar şi cei trei bărbaţi care se năpustesc asupra lor.

A urmat o bătaie generală, cu pumni, picioare şi bâte.

"Au început să ne înjure, să ne ameninţe că ne omoară. A sărit la bătaie fără niciun motiv. După ce m-a trântit pe mine jos şi mi-a dat câteva picioare, cineva a ieşit din maşină şi-a lovit ciobanul cu parul", spune Constantin Radovan Sîfu, unul dintre bărbaţii bătuţi.

"În timp ce se aflau în centrul localităţii Socolari, pe fondul unui conflict spontan, trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 21 şi 47 de ani ar fi agresat fizic alţi doi, în vârstă de 43, respectiv 50 de ani", spune Simona Harbuzaru-purtător de cuvânt IPJ Caraș-Severin.

Cu greu, proprietarul stânei a reuşit în cele din urmă să scape din mâinile celor trei agresori.

"Am putut scăpa că în spatele maşinii s-a oprit o familie din comună, m-au luat în maşină, m-au dus la ei acasă, iar de acolo am sunat la 112. L-a dus SMURD-ul cu capul spart, opt copci", spune Constantin Radovan Sîfu, unul dintre bărbaţii bătuţi.

Unul dintre agresori ar fi chiar fostul patron al ciobanului. Supărat că acesta și-a schimbat locul de muncă, bărbatul ar fi pus la cale un plan de răzbunare şi l-a atacat atât pe el, cât și pe actualul său șef. Acum, cele două victime sunt hotărâte să își caute dreptatea în instanță. Poliţiştii au deschis şi ei un dosar penal şi trebuie să stabilească în ce circumstanţe s-a petrecut totul.

