După un sezon estival dintre cele mai slabe, hotelierii de la malul mării s-au gândit că pot face şi un altfel de turism. Aşa că vin cu tot felul de idei care să atragă turiştii, unii ne invită la o ciorbă gratis, alţii la un pahar de must şi un grătar direct pe plajă. Şi vremea se menţine de vacanţă, sunt 25 de grade duminică.

Litoralul este destinaţie de vacanţă în orice anotimp. Aşa că, odată cu venirea toamnei, hotelierii au venit cu oferte care mai de care mai atractive.

"Noi am pregătit oferte de minim 2 nopţi, unde preţurile pornesc de la 320 de lei pe noapte, camera dublă standard, cu mic dejun inclus, iar la prânz oferim şi o ciorbă şi un desert din partea noastră", a relatat şefa de recepţie Elena Tiba.

Iar pentru cei care nu doresc această ofertă, acelaşi hotel de 4 stele din Mamaia mai are o variantă, de 10% discount pentru pachetele normale.

La un alt hotel, preţurile pornesc de la 195 de lei, iar accesul la spa se plătește separat. 50 de lei pentru cei cazați si 60 de lei pentru cei care vor doar să se relaxeze. Jacuzzi, dușuri emoționale, salină.

Vacanţe inedite de tip retreat, cu reduceri de 30%

Cei care vor o vacanţă de tip retreat, găsesc un altfel de hotel. Camerele sunt mult mai generoase, iar priveliștea este o terapie cu vedere spre lac. Iar cu cât şederea este mai lungă, cu atât reducerile sunt mai consistente.

"Pentru mai multe nopţi de cazare, putem merge şi la peste 30% reducere la preţul camerei. Găsesc relaxare, servicii de calitate, motiv să revină" a spus managerul unui otel de pe litoral, Bogdan Lotreanu.

Pe litoral, vremea se menţine plăcută

Pentru moment şi vremea încă mai ţine cu turiştii. Nu mai este canicula din toiul verii, a trecut şi codul galben de vânt, iar vremea este plăcută.

"Sunt 25 de grade celsius la soare şi 18 în apa mării. Văd oameni care fac baie. Meteorologii ne promit că marea se va încălzi 2-3 grade în acest weekend, iar vremea va rămâne la fel de frumoasă şi la începutul săptămânii viitoare" a spus reporterul Observator Andreea Filip.

În plus şi evenimentele îi atrag pe turişti la malul mării. Pe o plajă din Constanţa, până pe 5 octombrie, în fiecare weekend sunt atelierie de creaţii, concursuri de nisip, teatru pentru păpuşi, sau, pentru adulţi, petreceri tematice cu must, grătar şi muzică bună.

