Ciprian Ciucu cere schimbarea legislației "greoaie" care împiedică îndepărtarea graffiti-ului de pe clădiri

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a solicitat luni, "imperativ", modificarea legislației pentru a permite intervenția eficientă a Primăriei Generale în vederea igienizării arterelor din zona centrală a Bucureștiului, prin îndepărtarea afișelor de pe clădirile de patrimoniu și a graffiti-ului, scrie Agerpres.

Edilul a participat la o dezbatere publică organizată la ARCUB, alături de ministrul Culturii, Andras Istvan Demeter, parlamentari, primari şi viceprimari de sector, reprezentanţi ai Comisiei Naţionale a Monumentelor, ai Institutului Naţional al Patrimoniului, ai Ordinului Arhitecţilor şi ai ONG-urilor din domeniu. Tema discuţiei a fost: "Graffiti, o boală grea a Bucureştiului. Cum o tratăm?"

"Dacă nu va fi modificată legislaţia, va fi un proces extrem de greoi, extrem de costisitor, care va presupune 'avizăraie', documentaţii, semnături de arhitecţi, planuri. Deci, e practic unul între motivele pentru care alţi primari nu au acţionat înaintea mea, mă gândesc, este tocmai această legislaţie care este extrem de greoaie. De aceea eu vin şi cer imperativ şi mulţumesc domnului ministru al Culturii că a fost astăzi aici şi vom face o echipă din partea noastră şi din partea Ministrului Culturii care, nu peste nu ştiu câte luni, ci în următoarele săptămâni să vină cu nişte modificări legislative care ar trebui să fie trecute. Nu ştiu, poate şi pentru urgenţă. (...) Am ajuns într-o situaţie în care a devenit o urgenţă", a afirmat Ciucu.

El a subliniat că "pleacă banii din oraş, oraşul suferă".

"Asta este urgenţa. E important să facem diferenţa între ce înseamnă a construi şi a curăţa. Dacă se va face diferenţa, se vor defini care sunt operaţiunile care sunt permise pentru curăţare, să nu mai fie nevoie de plan de arhitect, să nu mai fie nevoie de planşe, de semnături şi de ştampile, atunci aici va fi principala modificare", a spus primarul general.

În legislaţia actuală, este necesar un proiect tehnic pentru a curăţa faţada unei clădiri de patrimoniu de graffiti

Ciucu a insistat că modificările legislative trebuie să permită intervenţii rapide, non-invazive, fără a afecta valoarea de patrimoniu a clădirilor.

"Astăzi, dacă cineva vrea ca să-şi cureţe faţada de graffiti pe o clădire de patrimoniu, trebuie să facă un proiect tehnic (...) să primească aviz de la Ministerul Culturii şi o autorizaţie de la Primăria Capitalei. Mi se pare şi absurd, în contextul în care e vorba doar să cureţi o clădire. (...) Legile care au fost făcute să protejeze patrimoniul din contră nu l-au protejat şi nu îl protejează", a spus edilul.

Referindu-se la programul lansat în dezbatere publică pentru curăţarea graffiti-ului din zonele protejate, Ciucu a afirmat că "acesta nu pare eficient".

"Noi am pregătit deja un regulament, dar regulamentul este pe baza actualei legislaţii. El este în transparenţă deja, dar nu mi se pare eficient. Adică va dura iarăşi foarte mult timp ca să acţionăm. Şi nu doar ca să acţionăm punctual, la clădirea primăriei sau cu altă clădire şi cod. Trebuie să acţionăm sistemic, pe străzi întregi, planificat, programat", a adăugat primarul.

Cum ar putea fi readuse clădirile de patrimoniu la starea iniţială

Ministrul Culturii, Andras Istvan Demeter, a declarat că sunt necesare măsuri imediate pentru readucerea clădirilor la starea iniţială, urmate de măsuri pe termen mediu şi lung.

"Nu ştiu cum să-i zic, ca să nu sune pompos, o strategie, o politică, o concepţie care să armonizeze, iarăşi, pe câteva paliere toate aspectele. Unu, ar fi acela de a reglementa situaţia intervenţiilor neautorizate. Nu neapărat prin forme punitive. A doua, ar trebui să vină, tot pe acest segment, ca nişte măsuri pentru libera exercitare a unor drepturi şi libertăţi constituţionale sau unor drepturi şi libertăţi care se nasc din proprietatea intelectuală, dar corelată, în acelaşi timp, cu tot ce înseamnă obligaţii ale autorităţilor publice de protejare a patrimoniului moştenit şi, de fapt, pentru a trata cauzele şi nu efectul. (...) Dacă ne uităm, foarte multe din aceste clădiri, inclusiv din zone de protecţie sau chiar monumente, suportă intervenţii cel mai adesea din cauza că ele sunt ale nimănui sau sunt în paragină sau sunt părăsite. Iată, aici deja ajungem la cauză şi nu la efect", a punctat ministrul.

Ministrul a afirmat că "intervenţia cea mai urgentă şi punctuală, concret, ar trebui să fie una de dezincriminare a ceea ce se numeşte restitutio in integrum, adică readucerea la starea iniţială".

"O intervenţie primară ar trebui să fie, la iniţiativa Ministerului Culturii, în această componentă de dezincriminare, a oricărei intervenţii care are ca scop revenirea la starea iniţială, de dinainte de a se aplica acel graffiti, corelat, repet, cu modalitatea de a ne asigura că intervenţia nu aduce atingere monumentului în sine. Pentru că de asta, în formă actuală a legii, şi de asta este şi incriminarea, grija mare este aceea de a nu interveni incorect sau impropriu pe monument. Problema este că acum intervenţia este întârziată de faptul că toate aceste avize trebuie să aibă loc să fie solicitate şi obţinute anterior intervenţiei. Este de analizat dacă mergem ex-ante, ex-post sau o soluţie intermediară", a mai spus Andras Istvan Demeter.

