Circulația feroviară, întreruptă între Ciulnița și Dragoș Vodă. Muncitorii au tăiat accidental un cablu

Compania CFR SA anunță că, joi, circulația feroviară este întreruptă pe distanța Ciulnița – Dragoș Vodă, din cauza unui cablu secționat.

de Redactia Observator

la 11.09.2025 , 11:09
Potrivit companiei, cablu alimentează blocul de linii automat din stația Ciulnița și a fost tăiat accidental de o firmă care execută lucrări în perimetrul stației.

Astfel, circulația feroviară este întreruptă pe ambele sensuri de mers, pe distanța Ciulnița-Dragoș Vodă, până la soluționarea problemei.

Va fi afectată circulația trenurilor care sunt programate să tranziteze stația Ciulnița.

Personalul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanța acționează în zona afectată pentru remedierea deranjamentului, cu scopul de a relua circulația trenurilor în condiții de siguranță, în cel mai scurt timp posibil.

Redactia Observator
