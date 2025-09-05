Antena Meniu Search
Cine voia să se bucure în acest weekend de munte, pe Transfăgărăşan, va trebui să-şi reconfigureze traseul. Cel mai spectaculos drum din România va fi închis sâmbătă pentru a face loc unui concurs de anduranţă. Lacul Vidraru şi Bâlea Lac nu vor putea fi admirate între orele 7-18, cât se desfăşoară cea de-a zecea ediţie a unei competiţii de triatlon. De duminică însă, aveţi drum liber spre inima munţilor prin serpentine ameţitoare şi privelişti uluitoare.

Circulația rutieră pe Transfăgărășan va fi oprită sâmbătă, 6 septembrie, în intervalul în intervalul 08:00-18:00, între Barajul Vidraru și Bâlea Lac, pentru a asigura buna desfăşurare a ediţiei aniversare de 10 ani Transfier.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române a anunțat că traficul rutier va fi închis sâmbătă, 6 septembrie, între orele 07.00 și 18.00, pe DN 7C (Transfăgărășan), între kilometrii 62 și 116, respectiv pe sectorul cuprins între Barajul Vidraru și Bâlea Lac.

Poliția îi sfătuiește pe șoferi să respecte restricțiile de circulație impuse și să își planifice din timp rutele alternative pentru a evita blocajele.

"Vă rugăm să țineți cont de acest lucru, precum și de faptul că, pentru siguranța participanților, nu putem să facem compromisuri și nici să permitem accesul, indiferent de situație, în acest interval, niciunui concurent sau familiei acestuia" anunţă organizatorii triatlonului Transfier.

