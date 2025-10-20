Circulație restricționată pe DN 1. Mai multe drumuri montane, închise din cauza zăpezii și viscolului

Centrul Infotrafic al Poliției Române informează că luni dimineață sunt impuse mai multe restricții și închideri de circulație pe drumurile naționale și montane, din cauza lucrărilor și a condițiilor meteorologice nefavorabile.

Mai multe drumuri montane, închise din cauza zăpezii și viscolului - Captură video Facebook

Astfel, pe DN 1 Ploiești - Brașov, la kilometrul 89+300, în zona localității Bănești (județul Prahova), se execută lucrări de întreținere la podul peste râul Prahova, fiind instituită circulație alternativă pe o bandă, în perioada 20–25 octombrie, zilnic între orele 09:00 și 18:00.

Din cauza zăpezii și a vremii nefavorabile, DN 7C – Transfăgărășan este închis temporar între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă (km 130+800), pe raza județului Sibiu.

Totodată, DN 67C - Transalpina este închis între Obârșia Lotrului (km 59+800, județul Vâlcea) și Curpăt (km 79+200, județul Sibiu), din cauza viscolului, riscului de avalanșă și alunecărilor de teren. Sectorul Rânca – Obârșia Lotrului rămâne închis încă din 30 septembrie.

Articolul continuă după reclamă

Poliția Rutieră recomandă conducătorilor auto să se informeze înainte de plecare asupra stării drumurilor, să reducă viteza în zonele cu lucrări și să circule cu prudență, respectând semnalizarea rutieră și indicațiile polițiștilor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale contribuie la instalarea stărilor de anxietate şi a stresului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰