Circulație restricționată pe DN 1. Mai multe drumuri montane, închise din cauza zăpezii și viscolului

Centrul Infotrafic al Poliției Române informează că luni dimineață sunt impuse mai multe restricții și închideri de circulație pe drumurile naționale și montane, din cauza lucrărilor și a condițiilor meteorologice nefavorabile.

de Redactia Observator

la 20.10.2025 , 07:45
Astfel, pe DN 1 Ploiești - Brașov, la kilometrul 89+300, în zona localității Bănești (județul Prahova), se execută lucrări de întreținere la podul peste râul Prahova, fiind instituită circulație alternativă pe o bandă, în perioada 20–25 octombrie, zilnic între orele 09:00 și 18:00.

Din cauza zăpezii și a vremii nefavorabile, DN 7C – Transfăgărășan este închis temporar între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă (km 130+800), pe raza județului Sibiu.

Totodată, DN 67C - Transalpina este închis între Obârșia Lotrului (km 59+800, județul Vâlcea) și Curpăt (km 79+200, județul Sibiu), din cauza viscolului, riscului de avalanșă și alunecărilor de teren. Sectorul Rânca – Obârșia Lotrului rămâne închis încă din 30 septembrie.

Poliția Rutieră recomandă conducătorilor auto să se informeze înainte de plecare asupra stării drumurilor, să reducă viteza în zonele cu lucrări și să circule cu prudență, respectând semnalizarea rutieră și indicațiile polițiștilor.

