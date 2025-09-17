Clipe de coşmar pentru zeci de copii dintr-o biserică, după izbucnirea unui incendiu în lăcaşul de cult

Clipe de coşmar pentru zeci de copii şi cadre didactice din Dudeştii Noi, judeţul Timiş. În biserca în care se aflau, care are scop didactic, a izbucnit un incediu.

La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Timișoara cu patru autospeciale de stingere, precum și două ambulanțe SAJ.

În sprijinul operațiunilor de stingere a fost alertat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din comună.

Din clădire au ieşit 35 de copii şi patru cadre didactice, transmite ISU Timiş, conform Mediafax.

„Se acționează pentru înlăturarea tuturor efectelor negative și identificarea focarelor ascunse”, transmite ISU Timiș.

Cauza incendiului urmează să fie stabilită în urma cercetărilor pompierilor.

