Un bărbat în vârstă de 28 de ani, din Cluj, condamnat la 15 ani de închisoare pentru că a violat un minor şi care se sustrăgea pedepsei, a fost prins la Budapesta şi urmează să fie adus în România.

Clujeanul a plecat cu o maşină din arestul la domiciliu, în urmă cu o zi, fiind dat în urmărire naţională şi internaţională. Inspectoratul Judeţean de Poliţie Cluj informează că joi, 6 noiembrie, în jurul orei 22:00, în urma unui schimb de informaţii cu autorităţile ungare, prin intermediul Biroului Ataşatului de Interne din cadrul Ambasadei României în Ungaria, poliţiştii au depistat în Budapesta un bărbat de 28 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, urmărit naţional şi internaţional.

În aceeaşi zi, în jurul orei 13:00, Judecătoria Cluj-Napoca a emis un mandat de executare a pedepsei închisorii pe numele bărbatului. Prin actul de punere în executare a hotărârii judecătoreşti, acesta a fost condamnat la o pedeapsă de 15 ani de închisoare, cu executare, pentru viol asupra unui minor.

Bărbatul se afla în arest la domiciliu din noiembrie 2024

Poliţiştii au mers la locuinţa acestuia pentru a pune în executare mandatul, însă au constatat că bărbatul nu era nici acasă, nici la locul de muncă, unde, potrivit hotărârii instanţei, avea dreptul să se afle.

Ulterior, în cadrul investigaţiilor, poliţiştii au stabilit că acesta ar fi părăsit domiciliul joi dimineaţă, în jurul orei 06:00, cu o maşină, spre Oradea. Astfel, au fost făcute verificările necesare şi s-a stabilit că bărbatul s-ar putea afla pe teritoriul Ungariei, motiv pentru care au fost luate măsurile necesare de cooperare, fiind solicitată instanţei urmărirea la nivel internaţional.

Astfel, în urma bunei colaborări cu autorităţile ungare, clujeanul a fost depistat în oraşul Budapesta, la aproximativ 300 de metri de zona unei autogări, precizează IPJ Cluj.

Activităţile necesare pentru localizarea şi depistarea bărbatului au fost desfăşurate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Cluj, în colaborare cu poliţiştii statului ungar.

În prezent, se desfăşoară formalităţile necesare pentru îndeplinirea măsurilor dispuse prin mandatul de executare.

