La Iași a început pelerinajul dedicat Sfintei Parascheva, cel mai mare eveniment de acest fel din România. Sute de mii de pelerini din toată ţara, dar şi de peste hotare sunt aşteptaţi la catedrala din Iaşi, ca să se închine şi să se roage la moaştele Ocrotitoarei Moldovei.

La Iaşi plouă, însă nici asta, nici frigul de peste noapte nu îi sperie pe pelerini. Miercuri dimineaţă s-a terminat procesiunea de scoatere a moaştelor Sfintei Cuvioase Parascheva din Catedrala Mitropolitană. Vorbim despre un sobor de preoţi care a ţinut această slujbă şi de sute de oamneni care au umplut Mitropolia în dorinţa de a atinge racla cu moaşte înainte de a fi scoasă în curte, la baldachinul cu flori.

Sunt deja destui oameni la rând - aproximativ 10.000 de persoane erau azi dimineaţă la coadă, unii dintre oameni veniţi chiar de ieri la orele prânzului, încercând să fie primii care se roagă. Vor să-i mulţumească Sfintei pentru toate binefacerile de care au avut parte datorită ei în fiecare an.

Sunt aproape 7.000 de persoane care au venit din Voluntari, de lângă Capitală, pentru acest pelerinaj. Este deja o tradiţie pentru ei să vină aici în prima zi a pelerinajului.

Moaştele Sfintei Parascheva vor rămâne aici până în după-amiaza zilei de 15 octombrie. Hramul este pe 14 octombrie.

