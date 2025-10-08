Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Coadă imensă în prima zi de pelerinaj la moaştele Sfintei Parascheva. Credincioşii au stat noaptea, în ploaie

La Iași a început pelerinajul dedicat Sfintei Parascheva, cel mai mare eveniment de acest fel din România. Sute de mii de pelerini din toată ţara, dar şi de peste hotare sunt aşteptaţi la catedrala din Iaşi, ca să se închine şi să se roage la moaştele Ocrotitoarei Moldovei. 

de Clara Mihociu

la 08.10.2025 , 08:25

La Iaşi plouă, însă nici asta, nici frigul de peste noapte nu îi sperie pe pelerini. Miercuri dimineaţă s-a terminat procesiunea de scoatere a moaştelor Sfintei Cuvioase Parascheva din Catedrala Mitropolitană. Vorbim despre un sobor de preoţi care a ţinut această slujbă şi de sute de oamneni care au umplut Mitropolia în dorinţa de a atinge racla cu moaşte înainte de a fi scoasă în curte, la baldachinul cu flori.

Sunt deja destui oameni la rând - aproximativ 10.000 de persoane erau azi dimineaţă la coadă, unii dintre oameni veniţi chiar de ieri la orele prânzului, încercând să fie primii care se roagă. Vor să-i mulţumească Sfintei pentru toate binefacerile de care au avut parte datorită ei în fiecare an.

Sunt aproape 7.000 de persoane care au venit din Voluntari, de lângă Capitală, pentru acest pelerinaj. Este deja o tradiţie pentru ei să vină aici în prima zi a pelerinajului.

Articolul continuă după reclamă

Moaştele Sfintei Parascheva vor rămâne aici până în după-amiaza zilei de 15 octombrie. Hramul este pe 14 octombrie.  

Clara Mihociu
Clara Mihociu Like

Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate.

sfanta parascheva moaste pelerinaj iasi
Înapoi la Homepage
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: “Voi, proştilor şi incompetenţilor!”
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: &#8220;Voi, proştilor şi incompetenţilor!&#8221;
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Aryna Sabalenka a scris un mesaj din cinci cuvinte după ce a ajuns în China. Ce a spus numărul 1 mondial
Aryna Sabalenka a scris un mesaj din cinci cuvinte după ce a ajuns în China. Ce a spus numărul 1 mondial
Secretul teribil pe care l-a ascuns o regină a frumuseții, care i-a distrus viitorul și a trimis-o în final în arest
Secretul teribil pe care l-a ascuns o regină a frumuseții, care i-a distrus viitorul și a trimis-o în final în arest
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați cumpărat aur pentru investiții?
Observator » Evenimente » Coadă imensă în prima zi de pelerinaj la moaştele Sfintei Parascheva. Credincioşii au stat noaptea, în ploaie