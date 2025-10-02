Antena Meniu Search
Video Coiful şi brăţările dacice furate din Olanda, incluse în muzeul virtual al obiectelor culturale furate

Coiful şi brăţările dacice furate de la muzeul din Olanda au fost incluse în muzeul obiectelor culturale furate. UNESCO a lansat ieri acest muzeu virtual pentru a atrage atenţia asupra patrimoniului dispărut.

de Redactia Observator

la 02.10.2025 , 14:03

Primul muzeu de acest fel a fost proiectat de arhitectul Francis Kéré, în colaborare cu Organizația Internațională de Poliție Criminală (Interpol). Printre obiectele expuse virtual se numără şi coiful de la Coțofenești şi cele trei brăţari dacice furate din Olanda.

"Bine aţi venit la lansarea oficială a muzeului virtual UNESCO al obiectelor culturale furate. Pentru această lansare, avem peste 250 de obiecte, care au fost digitalizate, din peste 50 de ţări, 56 de ţări. Acest obiect trebuie să fie deja în baza de date a Interpol, a operelor de artă furate", a precizat Ernesto Ottone, din cadrul UNESCO.

Statul român a primit aproape şase milioane de euro pentru obiectele istorice de valoare inestimabilă. Poliţia din Olanda nu a reuşit să găsească nici tezaurul furat, nici hoţii.

coif bratari muzeu olanda patrimoniu
