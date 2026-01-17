Revoltă la o școală din Galați, unde programul guvernamental "Masă sănătoasă" nu a ajuns. Este singura localitate din nordul județului exclusă din program, deși aici învață 170 de copii, toți proveniți din familii cu dificultăți financiare. În localitățile învecinate, elevii primesc masa la școală, însă la Rădești situaţia e diferită. Unii copii vin fără pachet, alții își aduc mâncare de acasă pe care o împart cu colegii care nu au nimic de mâncare, Chiar şi profesorii se simt neputincioşi în fața acestei situații.

Aproape 200 de copii, atât preşcolari, cât şi şcolari, învaţă la şcoala din Rădeşti. Mulţi provin din familii sărace. Unii vin la şcoală fără pachet şi privesc cu tristeţe cum colegii lor mănâncă cu poftă. Părinţii sau bunicii care îi cresc abia reuşesc să le asigure strictul necesar. Printre ei se află şi doamna Tincuţa, care îşi creşte nepoata după ce ambii părinţi ai fetei au murit, într-un singur an.

Reporter: Au fost zile în care aţi trimis-o la şcoală fără pacheţel?

Doamna Tincuţa: "Câteodată da. Dacă a mai fost lipsă de bani, cu o pensie ne întreţinem mai greu, dar asta e. La o vârstă de asta... dar, ce să fac? Nu mă îndur s-o dau că a rămas fără tată, fără mamă. Taică-su a făcut infarct, mama-sa ciroză"

Articolul continuă după reclamă

Pentru toţi copiii din şcoală, masa oferită de guvern ar fi un adevărat ajutor. O grijă în minus, când e vorba de mâncarea pentru cei mici.

"Ar fi foarte bună, nu bună. Am pe aia mai mică într-a patra, mai e la şcoală şi zice mama, am mai dat şi la colegi că li s-a părut bun şi n-au avut şi le-am mai dat şi de la mine de la pachet", a spus o doamnă.

"Am o fetiţă, care din păcate, părinţii ei nu mai sunt în viaţă. Eu mi-am asumat responsabilitatea de ce e legat de pachet şi fetiţa respectivă primeşte în fiecare zi pachet de la băiatul meu", a afirmat o altă doamnă.

"Am avut situaţii în care părinţii au zis: ce fac, îl dau la şcoală? Că nu am bani de pacheţel", a mărturisit Cătălin Porumb, învăţător.

"Nu noi decidem lucrul ăsta. Tot ce a stat în putinţa noastră am făcut. Noi avem şi o cerere făcută în acest sens, doar că lucrul acesta nu ţine de noi", a spus Cosmin Elisei, directorul şcolii din Rădeşti.

Inspectoratul şcolar spune că sunt mai multe criterii de îndeplinit.

"La acest moment, şcoala din Rădeşti n-am putut să o introducem în acest program de "Masă Sănătoasă". Pe lângă ordonanţa trenuleţ, este ordonanţa 141 prin program de comasare al şcolilor în care s-a reorganizat întreaga structură şcolară", a declarat Florin Andronic, adjunct ISJ Galați.

Dintre toate comunele din nordul județului, toate beneficiază de programul "Masa sănătoasă". Numai Rădeşti rămâne exclusă. Pentru 170 de elevi, o masă ar costa în jur de 17 lei pe zi.

Adrian Obreja Like

Întrebarea zilei Faceţi economii la căldură în această perioadă de frig extrem? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰