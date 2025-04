Un constănţean bolnav de leucemie s-a trezit cu o amenda record de 30.000 de lei şi cu maşina confiscată după ce ar fi ajutat pe cineva să transporte două sacoşe cu haine care, ulterior, au fost abandonate lângă un gard. Bărbatul spune că nu are nicio vină şi că el nici măcar nu s-a dat jos din maşină, aşa că nu înţelege amenda colosală. Mai mult, acesta nu are posibilitatea de a plăti amenda fără să facă un credit la bancă, iar de maşină nu se poate lipsi, fiind nevoit să meargă la tratament.

Singura opţiune pe care bărbatul o are în acest moment este să conteste în instanţă procesul verbal, lucru pe care l-a făcut deja. Avocaţii susţin că pe parcursul procesului, bărbatul îşi poate folosi autoturismul.

Camerele au surprins momentul

Bărbatul susţine că nu el este cel care a aruncat pungile în care ar fi fost haine, ci un pasager din maşină, totuşi camerele din supraveghere din zona respectivă au surprins momentul şi au identificat numărul autoturismului, aşa proprietarul a fost chemat la sediul poliţiei, unde a fost înştiinţat că trebuie să plătească o amendă de 30.000 de lei şi măsura confiscării maşinii.

Bărbatul susţine că nu are aceşti bani decât dacă ar face credit în bancă şi că are nevoie de maşină în fiecare zi pentru că merge la tratament. Am încercat să obţinem şi un punct de vedere din partea primăriei, dar şi din partea poliţiei locale, dar până în acest moment nu au vrut să ofere mai multe detalii.

