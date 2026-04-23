În următorul concediu de vară pe litoral, un şezlong poate face diferenţa între a fi şi a nu fi fumător. Nefumătorii au strigat, au cerut şi pare că vor primi. Vor primi zone întregi de plajă fără miros de ţigară. Mai exact, nu se va mai fuma la soare ci doar în spaţii special amenajate. ANPC propune soluții pe care administratorii le pot aplica rapid. Atenţie, este deocamdată doar o recomandare, nu e lege.

Turiștii care vor veni vara aceasta pe litoral, cu siguranță vor găsi plajă pentru nefumători. ANPC le recomandă administratorilor de plajă să delimiteze clar zonele dedicate persoanelor care nu vor să simtă mirosul de tutun.

Cele mai multe solicitări au venit din partea familiilor cu copii, pe de-o parte pentru că vor să simtă aerul curat, de cealaltă parte pentru că vor să le ofere un exemplu frumos și corect celor mici.

Așadar, administratorii de plajă sunt de acord cu o asemenea regulă, dar spun că e foarte important ca și turistul să fie în asentiment pentru că, subliniază oamenii din turism, oamenii când vin pe plajă pe litoral românesc se comportă într-un fel, iar când merg în destinații în alte părți, în alte țări, au un altfel de comportament. Așadar, ar trebui să ne comportăm civilizat peste tot unde mergem.

Și, până la urmă, președintele ANPC spune că este o regulă de bun simț care poate fi implementată și pe litoral românesc.

