Controale pe linie după tragedia de Constanţa, unde o tânără de 29 de ani a murit la câteva ore după ce a născut într-un spital privat. Ministrul Sănătăţii a dispus controale la nivel local şi naţional pentru că "nu este prima dată când se întâmplă o astfel de situaţie într-o clinică din aceasta, să îi spunem... improvizată" . În exclusivitate la Observator, Alexandru Rogobete a anunţat că vor fi verificate toate cabinetele şi clinicile medicale particulare.

"Din păcate, legislaţia în vigoare nu este respectată. Eu am spus de multe ori că în ţara asta există multe săli de operaţie la parterul blocului şi că ele sunt mai mult sau mai puţin improvizate. Nu este prima dată când se întâmplă o astfel de situaţie într-o clinică din aceasta, să îi spunem... improvizată", a declarat ministrul Sănătăţii.

Legiştii au anunţat astăzi cauza decesului: şoc hemoragic. Colegiul medicilor s-a autosesizat şi a început ancheta după ce soţul femeii a acuzat medicii.

"S-a întâziat foarte mult. A venit de acasă un alt domn doctor după două ore, a descusut ce a cusust acest doctor, timp în care ea pierdea sânge", a mărturisit soţul victimei.

Control comun pentru clarificarea situaţiei

"Punctual, pentru Constanţa, va fi demarat un control realizat în comun, Corpul de Control al ministrului Sănătăţii şi Corpul de Control al Inspecţiei Sanitare de Stat, pentru a înţelege ce s-a întâmplat acolo şi dacă această clinică respecta normativele şi toate regulile impuse", a declarat Alexandru Rogobete.

După declaraţia ministrului Sănătăţii, reprezentanţii clinicii au trimis un comunicat public.

"Reprezentanţii spitalului spun că au inclusiv secţie ATI dotată, complet echipată şi funcţională, iar clinica funcţionează în baza unei autorizaţii reînnoite în luna martie a acestui an. Fără secţie, clinica nu ar fi putut să îşi desfăşoare activitatea", a transmis Bianca Iacob, reporter Observator.

Proaspăta mamă a fost trimisă la spitalul judeţean Constanţa în stare critică, iar medicii de acolo nu au reuşit să o salveze.

"Sper ca toţi cei care funcţionează în astfel de clinici improvizate să înţeleagă că soluţia nu este ca atunci când un pacient se complică, să îl trimite de urgenţă la public", a mai transmis ministrul.

"A venit aici stoarsă de sânge"

"I-au pus într-un târziu doi litri de sânge, dar nu era suficient. A venit aici stoarsă de sânge, aproape moartă, ce vrei să îi mai facem noi, aşa au trimis-o de acolo", a mai spus soţul victimei.

În 2018, o altă mamă şi-a pierdut viaţă la aceeaşi clinică privată, tot din cauza unei hemoragii. Între timp, spitalul privat şi-a schimbat numele.

